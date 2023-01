A- A+

empreendimento Olinda tem construção do Novo Atacarejo prevista para o primeiro semestre de 2023 Unidade deverá gerar centenas de empregos e movimentar a economia do município

A cidade de Olinda, localizada na Região Metropolitana do Recife, ganhará unidade do Novo Atacarejo. A construção tem como previsão de início, o primeiro semestre deste ano de 2023. A nova unidade será instalada na Rodovia PE-15, uma das vias de maior circulação do município.

O novo empreendimento deverá gerar centenas de empregos diretos e indiretos e a promoção da economia local, uma vez que a rede de supermercado oferece serviços de açougue, frios e padaria com produção própria. A rede também oferta a comercialização de alimentos perecíveis, mercearia, artigos de higiene, limpeza, bazar, automotivo, eletroportáteis e bebidas.

A prefeitura da cidade informou que nesta terça-feira (3), o Prefeito de Olinda, Professor Lupércio, se reuniu, no Palácio dos Governadores, com representantes do grupo empresarial responsável pela rede do Novo Atacarejo, e um grupo de trabalho foi formado para iniciar o processo de licenciamento para o início das obras.

Também estiveram presentes membros da diretoria da empresa, Lucian Fragoso e Luiz Eugênio, além da secretária da Fazenda e Planejamento de Olinda, Mirella Almeida; o presidente da Câmara, Saulo Holanda; representantes da Procuradoria; secretarias de Governo, Controle Urbano, Mobilidade e Desenvolvimento Econômico.

