A- A+

ECONOMIA Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, recebe primeira edição do Festival de Economia Solidária Público do evento poderá visitar espaços e participar de rodas de conversa, oficinas, palestras e algumas outras atividades formativas

O Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), recebe nas próximas quinta (18) e sexta-feira (19) a primeira edição do Festival de Economia Solidária. O evento aberto ao público, em celebração ao Dia da Economia Solidária, será das 9h às 16h em ambos os dias.

Realizado pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe), o festival convida o público a conhecer e aprender iniciativas que fortificam a economia popular, solidária e sustentável.

A ação integra as políticas públicas do governo do estado voltadas à geração de renda, inclusão produtiva, valorização cultural e desenvolvimento econômico com justiça social.

O festival reunirá 21 Empreendimentos Econômicos Solidários (EES), representando a diversidade da produção artesanal, manual, criativa e sustentável de Pernambuco.

Durante os dois dias de programação, o público poderá visitar espaços de exposição e comercialização, além de participar de rodas de conversa, oficinas, palestras e atividades formativas, promovendo a troca de experiências entre empreendedores, consumidores, designers, compradores e representantes institucionais.

Para o secretário-executivo de Micro e Pequena Empresa e Fomento ao Empreendedorismo, Leonardo Dias, o festival é um espaço estratégico de fortalecimento dos pequenos negócios.

“A economia solidária é uma ferramenta potente de inclusão produtiva e desenvolvimento local. Este festival cria pontes entre os empreendimentos, o mercado e a sociedade, ampliando oportunidades e fortalecendo redes de cooperação em todo o estado” , destacou.

Já o secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Manuca de Zé do Povo, ressalta o compromisso com políticas públicas voltadas para quem empreende de forma coletiva e sustentável.

“Estamos falando de um modelo econômico que valoriza o trabalho, a cultura e a solidariedade. O festival é uma vitrine para esses empreendimentos e um convite para que a população consuma de forma consciente e apoie quem gera renda com responsabilidade social” , afirmou.

Veja também