Arcabouço Fiscal Omar Aziz será o relator do arcabouço fiscal no Senado A expectativa é que o projeto seja aprovado até o fim de junho. Se o texto for alterado, ele volta para a Câmara

O senador Omar Aziz (PSD-AM) será o relator do projeto do novo arcabouço fiscal no Senado. A proposta deve ter a votação concluída pela Câmara dos Deputados nesta quarta, com a análise dos destaques, que são sugestões de mudanças em pontos específicos do projeto. O texto-base foi aprovado na terça, com 372 votos favoráveis e 108 contrários.

Aziz deve ser designado oficialmente até sexta-feira. Depois, vai começar as conversas com senadores. Ele tem dito a interlocutores que a proposta deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) de forma conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa antes de seguir para o plenário.

A expectativa é que o projeto seja aprovado até o fim de junho. Se o texto for alterado, ele volta para a Câmara.

Omar Aziz é aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também próximo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele foi o presidente da CPI da Covid, no Senado, em 2021.

