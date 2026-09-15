OMC alerta que o comércio sofre os 'maiores distúrbios' de sua história
Em seu relatório anual, a Organização Mundial do Comércio alerta que "voltar a uma política comercial unilateral teria custos elevados" e poderia reduzir o PIB mundial em cerca de 5% e as exportações em 18,6% até 2050
O sistema mundial de comércio enfrenta os "maiores distúrbios" de sua história devido aos desafios às normas comerciais, o que pode ter consequências para os níveis de vida em todo o mundo, advertiu nesta terça-feira (15) a OMC.
Em seu relatório anual, a Organização Mundial do Comércio alerta que "voltar a uma política comercial unilateral teria custos elevados" e poderia reduzir o PIB mundial em cerca de 5% e as exportações em 18,6% até 2050.
"A política de comércio global e a OMC estão passando pelos distúrbios mais sérios e prolongados desde a criação do sistema multilateral de comércio, há 80 anos", afirma o relatório, que repete um alerta feito em março por sua diretora-geral, Ngozi Okonjo-Iweala, pouco depois do início da guerra contra o Irã liderada pelos Estados Unidos e por Israel.
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"Nós observamos as regras do comércio serem contestadas em uma escala jamais vista desde que as instituições multilaterais foram criadas para sustentar um comércio global aberto, estável e previsível, após a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial", afirmou Okonjo-Iweala no prefácio do relatório.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promove uma ofensiva tarifária desde que voltou à Casa Branca, em janeiro do ano passado, em um contexto de crescentes tensões geopolíticas, especialmente no Oriente Médio.
A OMC destacou vários fatores que prejudicam a cooperação, como a crescente intervenção dos governos nos mercados.