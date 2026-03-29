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ECONOMIA OMC analisa estender por cinco anos a proibição de tarifas sobre comércio eletrônico Organização renova medida a cada dois anos, mas governo americano pressiona por um acordo permanente

Os membros da Organização Mundial do Comércio estão avaliando uma extensão de cinco anos de uma proibição global sobre tarifas no comércio eletrônico, de acordo com um rascunho de declaração que circulava neste domingo.

A chamada moratória sobre direitos aduaneiros em “transmissões eletrônicas” tem sido renovada nas reuniões da OMC a cada dois anos desde 1998, mas o governo Trump está pressionando por um acordo permanente na 14ª conferência ministerial da OMC, que começou na quinta-feira em Yaoundé, Camarões.

No rascunho visto pela Bloomberg, os países concordam em manter suas práticas de não impor tarifas sobre o comércio on-line de serviços digitais até 30 de junho de 2031.

Em uma declaração de 26 de março no início da conferência chamada MC14, o representante de comércio dos EUA, Jamieson Greer, afirmou que tornar a moratória permanente é “o mais fácil entre os objetivos mais simples”.

Ele disse que Washington “não está interessado em outra extensão temporária da moratória”. Fazer isso “não proporcionaria às nossas empresas a segurança necessária para suas operações. Também enfraqueceria ainda mais a posição da OMC”, acrescentou Greer.

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