A- A+

Organização Mundial do Comércio OMC eleva previsão de crescimento do comércio mundial de mercadorias Para 2027, a expectativa é de crescimento de 4,1%, acima dos 2,6% projetados em março

O comércio mundial de mercadorias resiste melhor de que o previsto à crise no Oriente Médio, graças em parte, ao boom dos investimentos em inteligência artificial. Diante desse cenário, a Organização Mundial do Comércio (OMC) revisou para cima, nesta quinta-feira (08), sua previsão de crescimento.

Os economistas da Organização Mundial do Comércio preveem agora uma expansão de 3,9% no volume do comércio mundial de mercadorias em 2026, contra 1,9% projetado em março.

Para 2027, a expectativa é de crescimento de 4,1%, acima dos 2,6% projetados em março.

Quanto ao PIB mundial, a estimativa é de alta de 2,6% neste ano e de 2,9% no próximo ano.

"Esses números mostram a resiliência do comércio", destacou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, citada em comunicado.

"Quando ocorrem perturbações, uma economia mundial integrada e um sistema comercial baseado em regras oferecem às economias a flexibilidade necessária para continuar abastecendo empresas e lares com produtos essenciais", acrescentou.

Segundo a OMC, as cadeias de suprimentos conseguiram se adaptar às perturbações provocadas pelo conflito no Oriente Médio nos mercados de energia, fertilizantes e transporte.

O comércio de mercadorias cresceu 3,5% no primeiro semestre de 2026, superando as expectativas da organização.

A organização destaca que as exportações de petróleo bruto diminuíram apenas cerca de 6%, enquanto as de gás natural liquefeito(GNL) recuaram 1%. Já o tráfego de contêineres aumentou 3,9% nos primeiros sete meses de 2026.

Inteligência artificial

"A forte demanda relacionada aos investimentos em IA compensou amplamente os efeitos negativos do conflito no Oriente Médio", acrescentou a OMC.

As transações de semicondutores, servidores e outros bens indispensáveis à inteligência artificial aumentaram 67% em termos anuais no primeiro semestre de 2026 e responderam por 47% do crescimento do comércio mundial de mercadorias. Segundo a OMC, esse movimento acelerou uma expansão que já vinha sendo sustentada em 2024 e 2025.

Os gastos mundiais destinados à infraestrutura de IA devem aumentar pelo menos 30% em 2026, e as previsões apontam que os investimentos no setor continuarão avançando entre 10% e 20% em 2027, indicou a organização.

Já as previsões para o comércio de serviços foram revisadas para baixo, embora permaneçam em terreno positivo: crescimento de 3,3% em 2026, ante 4,8% previstos em março e de 6,4% em 2027, em comparação com os 5,1% projetados anteriormente.

O setor registrou crescimento anual de 14% no primeiro trimestre de 2026, e de 10% no segundo, afetado pelos impactos na guerra no Oriente Médio sobre os transportes e as viagens.

Veja também