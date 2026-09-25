A- A+

Organização Mundial do Comércio OMC examinará o imposto sobre carbono da UE a pedido da Rússia Mecanismo afeta particularmente produtos de indústrias altamente poluentes, como aço, alumínio, cimento, fertilizantes e eletricidade

A Organização Mundial do Comércio (OMC) examinará, a pedido da Rússia, o imposto de carbono na fronteira implementado pela União Europeia (UE), informou uma fonte próxima à organização nesta sexta-feira (25).

Após um pedido da Rússia, o Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC decidiu, em sua reunião desta sexta-feira (25), "criar um painel" encarregado de examinar o imposto de carbono da UE, assim como o sistema europeu de negociação de licenças de emissão de CO, indicou a fonte.

Em vigor desde o início de 2026, o Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla em inglês) visa garantir que as empresas que importam determinados materiais paguem um preço pelas emissões de carbono já cobradas dos agentes econômicos europeus.

O mecanismo afeta particularmente produtos de indústrias altamente poluentes, como aço, alumínio, cimento, fertilizantes e eletricidade.

A Rússia recorreu à OMC em maio de 2025 contra esse mecanismo da UE, argumentando que ele contraria os princípios do comércio internacional.

Moscou solicitou então consultas com a UE e seus Estados-membros sobre essa questão, assim como sobre o Sistema de Comércio de Direitos de Emissão da UE, em vigor desde 2005, que permite que certos setores se beneficiem de licenças de emissão gratuitas.

Em 22 de maio de 2025, a UE rejeitou essa solicitação, afirmando que tais consultas "não poderiam ser frutíferas nem levar a uma solução mutuamente satisfatória", dadas as "circunstâncias extraordinárias" criadas pela invasão russa da Ucrânia.

Em 10 de julho, Moscou apelou novamente ao Órgão de Solução de Controvérsias para solicitar a criação de um painel especial de especialistas para examinar essa disputa comercial.

A UE bloqueou essa primeira solicitação, mas, de acordo com as regras da OMC, uma segunda solicitação é, na prática, aceita automaticamente.

Veja também