OMC: IA pode impulsionar comércio global em quase 40% até 2040, se superada barreira estrutural

A Organização Mundial do Comécio (OMC) projetou, em relatório divulgado nesta quarta-feira, 17, que a inteligência artificial (IA) pode impulsionar o comércio global em quase 40% até 2040, desde que sejam superadas barreiras estruturais. Segundo o Relatório sobre o Comércio Mundial de 2025, a IA pode ajudar fluxos internacionais de bens "graças a ganhos de produtividade e à redução dos custos comerciais".

O relatório destaca que, dependendo do ritmo de convergência tecnológica e política entre economias de baixa, média e alta renda, o comércio global poderá crescer entre 34% e 37% no período, enquanto o PIB mundial pode avançar entre 12% e 13%.

"No entanto, o acesso às tecnologias de IA e a capacidade de participar do comércio digital permanecem altamente desiguais", declarou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Para a OMC, a expansão do comércio é peça-chave para democratizar o acesso às tecnologias de IA, sobretudo porque viabiliza o fornecimento de insumos essenciais, como semicondutores, matérias-primas e componentes intermediários. Apenas em 2023, o comércio desses bens somou US$ 2,3 trilhões, segundo a entidade.

As tarifas sobre bens relacionados à IA chegam a 45% em algumas economias de baixa renda, enquanto as restrições quantitativas aplicadas a esses produtos saltaram de 130 em 2012 para quase 500 em 2024, em sua maioria impostas por países de renda média-alta e alta, diz a OMC.

A instituição também defende investimentos em qualificação profissional e políticas de mercado de trabalho para evitar o agravamento da desigualdade. "Com a combinação certa de políticas de comércio, investimento e complementares, a IA pode criar novas oportunidades de crescimento em todas as economias. A OMC está comprometida em apoiar esse esforço", reforçou Okonjo-Iweala.

