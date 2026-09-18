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Empresa Esportiva On ameaça primazia de Nike e Adidas no futebol e contrata Mbappé Marca suíça que surgiu com foco no tênis e apoio de Federer se expande para outras modalidades e terá chuteiras projetadas em parceria com astro do futebol. Thierry Henry será diretor dessa nova divisão

A On Holding contratou o astro francês Kylian Mbappé como parceiro no desenvolvimento de produtos de futebol e como representante da marca, lançando um ousado desafio ao domínio da Nike e da Adidas no esporte.

A empresa suíça equipará Mbappé, atacante de 27 anos que já é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com chuteiras recém-projetadas, enquanto amplia o uso de sua tecnologia de fabricação de calçados Lightspray, segundo um comunicado. Mbappé, um dos astros do poderoso Real Madrid, anteriormente era patrocinado pela Nike.

As ações da On dispararam até 7,4% após a notícia, nas negociações de pré-mercado nos Estados Unidos. As ações da Nike caíam 0,6%, enquanto as da Adidas recuavam em Frankfurt em proporção semelhante.

A On também contratou Thierry Henry, ex-astro da seleção francesa e do Arsenal, da Premier League inglesa, como seu diretor de futebol. Os detalhes financeiros das parcerias não foram divulgados.

A empresa apoiada pelo ex-tenista suíço Roger Federer cresceu rapidamente desde sua fundação, em 2010, começando com tênis de corrida e expandindo sua atuação para o tênis, o treinamento e os esportes ao ar livre. A companhia também vem buscando aumentar sua receita com vestuário, tanto para a prática esportiva quanto para o segmento de estilo de vida.

A On planeja realizar um encontro com investidores na terça-feira, quando deverá apresentar metas financeiras para os próximos anos.

Embora o futebol seja há muito tempo o esporte mais popular do mundo, nos últimos anos ele também se tornou uma fonte ainda maior de produtos ligados a estilo de vida e moda para concorrentes como Adidas e Nike, além da Puma. As marcas registraram um aumento nas vendas neste verão com as camisas de futebol das seleções e equipes que patrocinavam na Copa do Mundo.

Nos últimos anos, o futebol sofreu menos disrupção por parte das chamadas marcas desafiantes do que o mercado de corrida, no qual empresas emergentes como On e Hoka conquistaram participação de mercado com ofertas inovadoras de calçados. New Balance e Skechers avançaram no futebol, sendo que esta última patrocina o astro inglês Harry Kane, que também joga pelo FC Bayern Munich.

A On pretende “repensar os produtos para atender às exigências do jogo, ao mesmo tempo em que traz uma nova energia para a cultura que o cerca”, afirmou a empresa no comunicado.

Mbappé trabalhará em estreita colaboração com a equipe da On para desenvolver e testar chuteiras e roupas de futebol, além de representar a marca fora dos campos, informou a empresa. Além de ser um dos maiores talentos do futebol, Mbappé também conquistou fãs por seu senso de moda, tendo participado de campanhas da Dior.

“O que me atraiu na On foi a oportunidade de construirmos juntos algo completamente novo, que ajudará a moldar o futebol de amanhã”, disse Mbappé no comunicado.

A On acredita que sua tecnologia LightSpray — na qual robôs pulverizam a parte superior de um calçado a partir de um filamento em questão de minutos — será uma vantagem no futebol. O objetivo é criar produtos que sejam “excepcionalmente leves, precisos e ajustados ao atleta como uma segunda pele”, afirmou a empresa.

A marca suíça apresentou a tecnologia em 2024 e ampliou seu uso, passando de tênis de alto desempenho para maratonas a produtos mais acessíveis e voltados para um mercado mais amplo. A empresa inaugurou uma fábrica dedicada à LightSpray na Coreia do Sul no início deste ano e planeja começar em breve as operações de outra unidade no Vietnã.

Futuramente, poderão ser instaladas fábricas também nos Estados Unidos e na Europa, afirmou Caspar Coppetti, co-CEO da empresa, em uma entrevista em junho.

A primeira incursão da On no futebol aconteceu em dezembro, quando a empresa assinou um acordo com a jovem estrela suíça Sydney Schertenleib, que atua na equipe feminina do Barcelona, para colaborar no desenvolvimento de produtos voltados para treinamento e estilo de vida.

Agora, ela também representará a marca no futebol, ajudando a desenvolver produtos projetados especificamente para o futebol feminino, segundo o comunicado.

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