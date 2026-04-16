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Empresa Nacional Oncoclínicas aprova proposta de crédito de até R$ 150 mi para comprar medicamentos Objetivo é viabilizar a compra de medicamentos junto à OncoProd, preservando a geração de receitas das duas empresas e a continuidade da cadeia de fornecimento

O Conselho de Administração da Oncoclínicas aprovou uma proposta de operação de crédito apresentada pela Mak Capital e Lumina. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a proposta prevê uma operação financiada pela Lumina, no valor entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões, a depender do volume de garantias disponíveis.

O objetivo é viabilizar a compra de medicamentos pela Oncoclínicas junto à OncoProd, preservando a geração de receitas das duas empresas e a continuidade da cadeia de fornecimento.

A operação inclui a constituição de garantia de recebíveis de contratos da rede com operadoras de planos de saúde, hospitais ou seguradoras. A implementação, porém, depende da assinatura dos documentos definitivos e do cumprimento de condições precedentes usuais.

A conclusão da operação está sujeita a condições: a definição do montante de recebíveis a serem cedidos e as anuências necessárias de operadoras, hospitais e seguradoras para a vinculação e o direcionamento desses recebíveis.

Mudanças no Conselho

Como parte das condições apresentadas pela Mak Capital e pela Lumina para confirmação da proposta, o conselho de administração recebeu a renúncia de Bruno Lemos Ferrari aos cargos de membro e vice-presidente do conselho, com efeitos imediatos. Marcelo Gasparino já havia renunciado à presidência do Conselho.

Para preencher os dois cargos, o colegiado nomeou Mateus Affonso Bandeira, indicado pela Mak Capital, e Carlos Gil Ferreira, diretor-presidente da companhia, como membros do colegiado, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária convocada para 30 de abril de 2026.

Até a realização dessa assembleia, o Conselho de Administração passa a ser composto por Carlos Gil Ferreira, Eduardo Soares do Couto Filho, Marcel Cecchi Vieira, Marcelo Curti, Marcos Grodetzky, Mateus Affonso Bandeira e Raul Rosenthal Ladeira de Matos.





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