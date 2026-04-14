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NEGOCIAÇÕES Oncoclínicas confirma fim de negociações com Porto e Fleury para possível combinação de negócio A empresa informa que a administração continuará avaliando propostas de potenciais operações financeiras

A Oncoclínicas informou que, juntamente com a Porto e o Fleury, decidiu não renovar o período de exclusividade do Termo de Compromisso não vinculante previamente assinado e, com isso, as empresas encerraram oficialmente as negociações sobre uma potencial combinação de negócios. O prazo de exclusividade terminou em 12 de abril.

A operação criaria uma nova sociedade (NewCo), com aporte de ativos pela Oncoclínicas, investimento primário pela Porto e pelo Fleury e emissão de debênture conversível em ações.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Oncoclínicas informa que a administração continuará avaliando propostas de potenciais operações financeiras e eventuais operações societárias para endereçar sua situação econômico-financeira, incluindo alternativas que, segundo a companhia, surgiram nas últimas semanas e não puderam ser exploradas em razão da exclusividade então vigente.

A empresa reitera ainda que protocolou uma ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente (Tutela Cautelar). A ação inclui pedidos para suspender a liminar dos efeitos de cláusulas contratuais que imponham o vencimento antecipado das dívidas indicadas pela companhia e a suspensão da exigibilidade de obrigações relativas aos instrumentos financeiros e às instituições mencionadas.

"A medida foi ajuizada hoje pela Oncoclínicas, em conjunto com suas afiliadas, no Tribunal de Justiça de São Paulo, e que os pedidos liminares ainda aguardam análise do juízo competente", afirma.

A companhia esclarece que permanece operando normalmente e continua empenhada em manter conversas positivas com seus credores visando ao atingimento de um acordo que seja benéfico a todos os seus investidores.

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