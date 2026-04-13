Seg, 13 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
NEGÓCIOS

Oncoclínicas confirma pedido de proteção contra credores na Justiça

Rede de clínicas oncológicas passa por crise financeira

Reportar Erro
Oncoclínicas confirma pedido de proteção contra credores na JustiçaOncoclínicas confirma pedido de proteção contra credores na Justiça - Foto: Divulgação

A Oncoclínicas confirmou que vai protocolar nesta segunda-feira na Justiça de São Paulo uma medida cautelar de proteção contra credores. A rede de clínicas oncocológicas passa por uma grave financeira, e encerrou 2025 com um prejuízo de R$ 3,67 bilhões, com "incertezas" sobre continuidade operacional.

Segundo fato relevante publicado pela companhia, o pedido à Justiça abordará a suspensão temporária dos efeitos de "toda e qualquer cláusula contratual que imponha o vencimento antecipado das dívidas" da Oncoclínicas, assim como a "exibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos financeiras e as instituições ali relacionadas".

Pelo balanço financeiro divulgado na última semana, a Oncoclínicas deve mais no curto prazo do que tem para receber. O chamado capital circulante da empresa está negativo em R$ 2,31 bilhões.

Leia também

• Com prejuízo de R$ 3,67 bi em 2025, Oncoclínicas luta para manter suas operações. Entenda a crise

• Oncoclínicas diz avaliar pedido de cautelar na Justiça contra credores

• Fleury adere a termo não vinculante com Oncoclínicas e Porto para possível operação

A maior parte dos valores devidos, R$ 3,2 bilhões, tem como origem empréstimos e financiamentos tomados pela Oncoclínicas. Débitos a fornecedores, que somam R$ 1,10 bilhão, aparecem em seguida, e são os números que explicam os efeitos da crise da companhia: no elo mais fraco, pacientes relatam adiamentos nas sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia em unidades da rede.

A companhia justificou que a proteção temporária pleiteada à Justiça tem como objetivo "proporcionar um ambiente administrativo e financeiro mais organizado e estável, permitindo que a empresa conduza a mediação e negociação com seus credores sem interrupção de suas atividades ou alteração na condução ordinária de seus negócios, apesar do atual cenário macroeconômico e setorial desafiador".

"A companhia esclarece que permanece operando normalmente e continua empenhada em manter conversas positivas com seus credores visando ao atingimento de um acordo que seja benéfico a todos os seus investidores", cita o documento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter