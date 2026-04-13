Oncoclínicas confirma pedido de proteção contra credores na Justiça

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A Oncoclínicas confirmou que vai protocolar nesta segunda-feira na Justiça de São Paulo uma medida cautelar de proteção contra credores. A rede de clínicas oncocológicas passa por uma grave financeira, e encerrou 2025 com um prejuízo de R$ 3,67 bilhões, com "incertezas" sobre continuidade operacional.

Segundo fato relevante publicado pela companhia, o pedido à Justiça abordará a suspensão temporária dos efeitos de "toda e qualquer cláusula contratual que imponha o vencimento antecipado das dívidas" da Oncoclínicas, assim como a "exibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos financeiras e as instituições ali relacionadas".

Pelo balanço financeiro divulgado na última semana, a Oncoclínicas deve mais no curto prazo do que tem para receber. O chamado capital circulante da empresa está negativo em R$ 2,31 bilhões.

A maior parte dos valores devidos, R$ 3,2 bilhões, tem como origem empréstimos e financiamentos tomados pela Oncoclínicas. Débitos a fornecedores, que somam R$ 1,10 bilhão, aparecem em seguida, e são os números que explicam os efeitos da crise da companhia: no elo mais fraco, pacientes relatam adiamentos nas sessões de quimioterapia, radioterapia e imunoterapia em unidades da rede.

A companhia justificou que a proteção temporária pleiteada à Justiça tem como objetivo "proporcionar um ambiente administrativo e financeiro mais organizado e estável, permitindo que a empresa conduza a mediação e negociação com seus credores sem interrupção de suas atividades ou alteração na condução ordinária de seus negócios, apesar do atual cenário macroeconômico e setorial desafiador".

"A companhia esclarece que permanece operando normalmente e continua empenhada em manter conversas positivas com seus credores visando ao atingimento de um acordo que seja benéfico a todos os seus investidores", cita o documento.

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