Oncoclínicas consegue na Justiça proteção temporária contra credores

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A Oncoclíncias conseguiu na Justiça uma medida cautelar que protege a companhia contra credores por 60 dias. A rede de medicina oncológica passa por uma grave crise financeira que tem prejudicado o atendimento aos pacientes com câncer. A empresa registrou prejuízo de R$ 3,67 bilhões em 2025, e acumula dívidas que somam R$ 3,2 bilhões.

Em decisão na tarde desta quinta-feira, a juíza Fernanda Perez Jacomini, da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), determinou a suspensão de "todas as ações e execuções, bem como de atos de constrição, que versem sobre créditos sujeitos a uma eventual recuperação judicial" e suspendeu a "exigibilidade dos créditos vencidos e a vencer dos credores estritamente vinculados ao procedimento de mediação".

A magistrada também proibiu que a companhia tenha bens bloqueados e que novos vencimentos de dívidas sejam antecipados durante o período de vigência da decisão.

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