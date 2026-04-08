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Oncoclínicas diz avaliar pedido de cautelar na Justiça contra credores

Rede de clínicas oncológicas passa por crise financeira

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Oncoclínicas afirmou que há risco de descumprimento de índices financeiros, referentes ao exercício de 2025Oncoclínicas afirmou que há risco de descumprimento de índices financeiros, referentes ao exercício de 2025 - Foto: Reprodução

Imersa numa crise financeira, a Oncoclínicas confirmou hoje que avalia ir à Justiça para se proteger temporariamente da cobrança de credores. Segundo a companhia, a medida cautelar é um "desdobramento" das discussões com as instituições financeiras e investidores com as quais a rede tem dívidas em aberto.

Em fato relevante publicado na tarde desta quarta-feira, a rede de clínicas oncológicas afirmou que há risco de descumprimento de índices financeiros, referentes ao exercício de 2025, que balizam contratos firmados com bancos e também debêntures emitidas a investidores — o que abriria margem para uma possível execução dos débitos pelos credores.

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A Oncoclínicas ressaltou, porém, que ainda não foi tomada uma decisão final sobre o pedido de cautelar, "nem quando seria eventualmente realizada". A divulgação do balanço de 2025 da companhia está prevista para acontecer nesta quinta-feira.

"A Administração informa que estão sendo avaliadas diversas iniciativas e alternativas para endereçar a situação econômico-financeira da companhia, incluindo potenciais operações com terceiros", diz o documento.

A decisão da rede de clínicas oncológicas de ir à Justiça para se proteger dos credores foi antecipada pelo Valor.

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