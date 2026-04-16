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Negócios Oncoclínicas vai fazer mutirão para regularizar atendimento a pacientes com câncer Rede obtém crédito de R$ 150 milhões para pagar fornecedores e manter tratamentos

A Oncoclínicas informou que a partir desta sexta-feira vai iniciar um mutirão para regularizar o atendimento a pacientes com câncer que tiveram os tratamentos impactados pela crise financeira da companhia. Ontem, a rede de medicina oncológica aceitou um empréstimo de R$ 150 milhões para recompor o estoque de medicamentos.

São 146 unidades da Oncoclínicas espalhadas por 17 estados, mas segundo pessoas próximas à companhia, os mais impactados pelos cancelamentos e adiamentos dos tratamentos foram pacientes do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Distrito Federal, Recife e Ribeirão Preto.

De acordo com a empresa, a força-tarefa para colocar em dia as sessões de quimoterapia, radioterapia e imunoterapia começam nesta terça-feira, quando equipes locais da rede devem entrar em contato com os pacientes para a confirmação de novas datas das sessões.

"A Oncoclínicas recomenda que, em caso de dúvidas, os pacientes utilizem os canais oficiais de atendimento ou se dirijam à sua unidade de referência", afirmou a empresa, em nota.

Depois de encerrar 2025 com um prejuízo de R$ 3,67 bilhões e acumular R$ 3,2 bilhões em débitos, a Oncoclínicas aguarda uma decisão da Justiça sobre o pedido de proteção contra credores.

Enquanto isso, o Conselho de Administração da empresa aceitou ontem a oferta de crédito de R$ 150 milhões feita pelo Mak Capital, fundo americano que tem 6,31% dos papéis da companhia, em parceria com a gestora Lumina, que não tem participação acionária na companhia.

Segundo a rede, os recursos serão direcionados exclusivamente à recomposição do estoque de medicamentos, "cuja regularização ocorrerá de forma progressiva nos próximos dias, garantindo a retomada contínua dos tratamentos em toda a rede".

As garantias da operação são os pagamentos futuros que a Oncoclínicas têm a receber de operadoras de planos de saúde, hospitais e seguradoras.

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