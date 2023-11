Onda de calor: país ativa usinas a carvão e importa energia da Argentina

A- A+

Leia também

• Onda de calor: ar-condicionado em excesso pode fazer mal? Especialistas explicam

• Onda de calor aumenta procura por garrafinhas de água para manter hidratação

• Risco de morte por calor extremo pode quintuplicar até 2050

A onda de calor fez o Brasil a bater dois recordes seguidos de consumo de energia e levou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a criar uma espécie de força-tarefa para dar conta da demanda, com o uso dos reservatórios de hidrelétricas, termelétricas a carvão, a gás e a diesel, além de importação de energia de países vizinhos, como Uruguai e Argentina.

Ontem, às 14h20m, a demanda no Sistema Interligado Nacional chegou a 101.475 MW. Segundo o ONS, o consumo começou a crescer por volta das 13h e se manteve elevado até as 15h. O patamar foi seguido do recorde na segunda-feira, quando, às 14h17m, o consumo ultrapassou pela primeira vez o patamar de 100 mil MW, chegando a 100.955 MW. A marca anterior, de 97.659 MW, era de 26 de setembro.

No momento do novo recorde, o atendimento foi feito por hidrelétricas (59,8%), solar (19,6%), térmicas (11,5%) e eólicas (9,5%). Nos primeiros dias de novembro, a alta no consumo chegou a 16,8%. Até sexta-feira, o ONS, segundo o Programa Mensal de Operação (PMO), destacou que a temperatura vai aumentar em todo o país e haverá menos chuvas.

A expectativa é que, este mês, o consumo aumente 11% em relação a novembro de 2022. Com isso, o ONS, nas regiões Sudeste/Centro-Oeste, passou a recorrer de forma mais intensa a recursos das bacias dos principais rios, como Paranaíba, Paranapanema, Paraná e Grande. E não é só. Há uso de usinas do Rio Tocantins, da Bacia do São Francisco, entre outros.

O ONS destacou a oferta de importação de Uruguai e Argentina. A compra de energia dos dois países chega a 2.700 MW. Ontem, a importação somou 800 MW.

Falhas no Rio e em SP

Segundo Edvaldo Santana, ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Brasil tem alcançado níveis recordes de consumo e oferta de energia por causa da onda de calor. Ele destaca que, antes mesmo do início do verão, o país precisou recorrer a termelétricas a carvão e a gás. Essa é uma forma de poupar o uso dos reservatórios:

— No pico, ultrapassamos os 100 mil MW, mas na média do dia foi na faixa dos 80 mil MW, acima dos 76 mil MW da semana passada. Por isso, as térmicas a carvão estão sendo acionadas pela primeira vez em dois anos. E isso deve continuar. As térmicas a gás foram acionadas para ajudar a poupar água dos reservatórios, que é o que está segurando o maior consumo de energia.

Apesar do maior consumo, ele diz que a oferta está em um patamar confortável devido ao elevado nível de reservatórios. O sistema Sul está em 87,04%, seguido de Centro-Oeste/Sudeste (66,7%), Nordeste (58,5%) e Norte (52,2%).

— Se estivéssemos com o problema de seca de 2021, estaríamos em um caos. O calor aumenta os riscos para o sistema elétrico, pois o maior consumo está localizado em Rio, São Paulo e Centro-Oeste. Quando se aumenta o tráfego de energia para esses locais, o sistema fica sobrecarregado — diz Santana.

Na segunda-feira, 18 cidades do Rio ficaram sem luz. Segundo o ONS, houve falha em uma subestação. Ontem houve falta de energia em bairros de São Paulo e 28 cidades do interior com o desligamento de uma subestação de Furnas, que informou ter tomado todas as medidas necessárias para a normalização. Ontem, na CPI da Enel na Alesp, a energia caiu temporariamente dutante a audiência que ouvia o presidente da empresa. A distribuidora afirmou que a falha não tem relação com a empresa.

Marcelo Habibe, diretor financeiro da Eneva, lembrou que o pedido do ONS para ligar as térmicas a gás no Complexo do Parnaíba, que somam 1.800 MW de capacidade, além de outra térmica a gás no Ceará, com 350 MW, foi feito no domingo. Na segunda-feira, o ONS pediu para acionar as usinas a carvão da empresa. A companhia tem duas usinas a carvão, que somam 700 MW no Ceará e Maranhão:

— Foi a primeira vez que as usinas a carvão foram acionadas desde a última crise hídrica, no fim de 2021. De lá para cá, ligávamos as usinas apenas para exportar energia para os países vizinhos, mas não para o consumo no Brasil. As usinas vão ficar ligadas até sexta-feira.

/O acionamento das térmicas é feito de acordo com o preço, do menor para o maior. Se chover menos do que o previsto no período úmido, que começa em meados deste mês, o operador pode ser obrigado a acionar mais termelétricas, o que tem impacto também no custo da energia elétrica.

Segundo fontes, a Petrobras acionou suas usinas térmicas. A empresa não comentou o assunto. A EDP informou que a térmica de Pecém (a carvão) está à disposição do ONS.

"Calor eleva risco de falha"

Segundo Jerson Kelman, ex-diretor-geral da Agêneel e ex-presidente da Light, o desafio do sistema elétrico do Brasil é atender a momentos de alta demanda, os chamados picos de consumo. Segundo ele, como as fontes solar e eólica não geram energia o tempo todo, o desafio é que as usinas hidrelétricas não podem ter flutuações de geração para compensar essas variações de forma constante. A análise consta do último relatório Energy Report, da consultoria PSR.

— É preciso investir em baterias e em usinas reversíveis para aumentar a segurança do sistema. Do lado da transmissão, é preciso reforçar redes para aguentar mais momentos de pico de consumo, investir em redes subterrâneas. O calor eleva riscos de falha.

O ONS disse que “o sistema interligado nacional é robusto, seguro, possui uma ampla diversidade de fontes.”

Veja também

BRASIL Onda de calor aumenta procura por garrafinhas de água para manter hidratação