A- A+

RICOS Onde vivem os milionários? Veja lista das cidades com mais ricos no mundo Nova York lidera ranking, com um milionário a cada 24 moradores

Nova York é a cidade com mais milionários do mundo. São quase 350 mil ou um a cada 24 habitantes. A informação é da Henley & Partners, consultoria especializada em residência exterior e cidadania internacional.

A cidade americana, que tem 8,26 milhões de habitantes e que sofreu um êxodo de grandes fortunas nos últimos anos, ainda abriga residentes com mais riqueza do que os de qualquer outra metrópole do planeta.

De acordo com a consultoria, houve um salto de 48% em relação a uma década atrás no número de milionários, ou seja, quem tem patrimônio líquido de US$ 1 milhão ou mais. Em 2013, era um milionário para cada 36 moradores.

Nova York ainda possui uma grande parcela dos ultrarricos: o relatório constatou que a cidade possui 60 bilionários e 744 pessoas com riqueza de mais de US$ 100 milhões.

Apesar de Nova York reinar no topo do ranking, os maiores saltos no número de milionários nos últimos dez anos ocorreram em cidades chinesas.

Em Shenzhen, o número de milionários aumentou impressionantes 140% na última década, alcançando 50,3 mil milionários. Hangzhou, também na China, viu seu número de milionários crescer 125%, atingindo a marca de 31,6 mil.

Guangzhou, outra cidade chinesa, também aumentou o número de moradores com sete dígitos na conta em 110%, para 24,5 mil. Xangai e Pequim viram sua população de milionários quase dobrar, com crescimento de 84% e 90%, respectivamente.

Algumas cidades em ascensão incluem Shenzhen, na China, onde o número de milionários aumentou impressionantes 140% na última década, alcançando 50,3 mil milionários. Hangzhou, também no país, viu seu número de milionários crescer 125%, atingindo a marca de 31,6 mil.

Guangzhou, outra cidade chinesa, também aumentou o número de moradores com sete dígitos na conta em 110%, para 24,5 mil. Xangai e Pequim também viram sua população de milionários quase dobrar, com crescimento de 84% e 90%, respectivamente.

Confira as dez cidades com mais milionários no mundo:

1: Nova York, EUA

Os resultados ilustram a extensão da riqueza de Nova York em um momento em que algumas das pessoas mais ricas da cidade estão preocupadas com uma mudança de poder para a Flórida, à medida que a indústria financeira estabelece uma Wall Street no Sul dos EUA.

A cidade possui hoje 349,5 mil pessoas com mais de US$ 1 milhão, um aumento de 48% na comparação com 2013. Além deles, 744 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade ter 60 moradores bilionários.

Pela primeira vez: pequenas cidades nos EUA atraem mais migrantes que as grandes

2: Baía de São Francisco, EUA

A área da Baía de São Francisco ficou em segundo lugar geral, com 305,7 mil pessoas com patrimônio líquido superior a um milhão de dólares, um aumento de 82% na comparação com 2013. Elas vivem na região que inclui as cidades de San Jose, San Francisco e Palo Alto.

Além deles, 675 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da região no sudoeste americano ter 68 moradores bilionários.

3 - Tóquio, Japão

A capital japonesa de Tóquio ficou em terceiro lugar, com 298,3 mil milionários, uma diminuição de 5% na comparação com dez anos atrás.

Além deles, 267 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade possuir 14 moradores bilionários.

4 - Singapura

Singapura, em 4º lugar, tornou-se um dos principais destinos para milionários migrantes, com cerca de 3,4 mil pessoas de alto patrimônio líquido se mudando para lá apenas em 2023.

Além deles, 336 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade-estado possuir 30 moradores bilionários.

5 - Londres, Reino Unido

Algumas cidades globais viram suas fortunas se reverterem. Foi o caso de Londres, que perdeu 10% de sua população milionária na última década. No período, houve o Brexit, decisão do Reino Unido de sair da União Europeia.

Apesar do êxodo de milionários, a cidade ainda possui 227 mil milionários. Além deles, 370 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade possuir 35 moradores bilionários.

6 - Los Angeles, EUA

Los Angeles, no sul da Califórnia, teve aumento de 45% na base de seus milionários residentes, alcançando a marca de 212 mil. Além deles, 496 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade possuir 43 moradores bilionários.

O boom nos mercados financeiros nos últimos anos impulsionou o crescimento das cidades mais ricas do mundo, de acordo com Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners. As ações globais subiram 20% em 2023 e estão quase 7% acima este ano.

7 - Paris e arredores, França

A capital francesa é a segunda cidade europeia a figurar no top 10. A 'Cidade Luz' teve aumento de 12% na base de seus milionários residentes, alcançando a marca de 165 mil. Além deles, 286 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade possuir 23 moradores bilionários.

8 - Sidney, Austrália

A maior cidade da Austrália é a única da Oceania na lista das dez mais habitadas por milionários. Por lá, houve aumento de 34% no número de ricaços residentes, alcançando a marca de 147 mil. Além deles, 205 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade possuir 20 moradores bilionários.

Sem previsão de aviso aos usuários: Meta vai expandir IA para criação de anúncios nas redes sociais

9 - Hong Kong

Hong Kong viu uma diminuição de 4% em suas fileiras de milionários à medida que expatriados ricos partiram para Singapura após a repressão da China na era da pandemia.

Desde 2013, a marca de milionários alcançou 143,4 mil. Além deles, 320 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além do território autônomo possuir 35 moradores bilionários.

10 - Pequim, China

A capital chinesa teve aumento de 90% na base de seus milionários residentes, alcançando a marca de 125,6 mil. Além deles, 347 pessoas possuem mais de US$ 100 milhões, além da cidade possuir 42 moradores bilionários.

Algumas cidades em ascensão incluem Shenzhen, na China, onde o número de milionários aumentou impressionantes 140% na última década, alcançando 50,3 mil milionários. Hangzhou, também no país, viu seu número de milionários crescer 125%, atingindo a marca de 31,6 mil.

Guangzhou, outra cidade chinesa, também aumentou o número de moradores com sete dígitos na conta em 110%, para 24,5 mil. Xangai também viu sua população de milionários quase dobrar, com crescimento de 84%.

Veja também

CHUVAS NO RIO GRANDE DO SUL Antes da chuva, RS tinha expectativa de ampliar em 46% safra de grãos