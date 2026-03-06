A- A+

projeto social ONG Afetos transforma o Sertão com água, moradia e autonomia socioambiental Sob o comando de Cecília Dubeux e Suzana Alves, organização atua em Ibimirim com projetos estruturantes e meta de tornar modelo replicável para outras áreas do semiárido do estado

Em cada quilômetro de Pernambuco - mesmo nos trechos que parecem esquecidos - pulsa vida. No Sertão do Moxotó, a mais de 300 quilômetros do Recife, famílias acordam antes do sol, enfrentam a escassez e transformam a terra seca em sustento. É nesse cenário, no Sítio Barro Branco, zona rural de Ibimirim, que a ONG Afetos decidiu fincar raízes e florescer.

Fundada formalmente em 2021, a Afetos nasceu do desejo de mulheres que já realizavam ações sociais juntas e, durante a pandemia, aportaram no Sertão. A experiência na comunidade marcou o início de uma atuação permanente.

“Conhecemos a comunidade Sítio Barro Branco e resolvemos ajudar aquelas pessoas. A partir dali, fundamos formalmente a Afetos e começamos a desenvolver projetos estruturantes”, afirma Cecília Dubeux, uma das idealizadoras da organização.

O primeiro contato aconteceu por meio da entrega de uma casa para uma família adotada pelo grupo. Mas o que seria uma ação pontual se transformou em compromisso de longo prazo. “Quando a gente chegou, identificou que o IDH de Ibimirim era um dos mais baixos, na época 0,55. As famílias viviam com renda mensal de cerca de R$ 400, do Bolsa Família. A gente entendeu que não dava para fazer só uma ação isolada”, relembra.

Ponto de partida

Para a Afetos, a transformação começa pela segurança hídrica. A lógica é estruturante: água gera saúde; saúde permite educação; educação impulsiona renda; renda consolida autonomia. “Nosso objetivo sempre foi melhorar a qualidade de vida e a dignidade humana por meio da água. “Sem estrutura, não existe autonomia, existe sobrevivência”, destaca Cecília.

Entre 2021 e 2025, nove cisternas, oito banheiros e quatro casas foram entregues à comunidade por meio do projeto Construir com Afeto. Uma das moradoras foi contemplada com um sistema de aquaponia adaptado ao semiárido, integrando baixo consumo de água, produção de alimentos e geração de renda.

Além da infraestrutura, a atuação se divide em eixos que surgiram a partir da “escuta do território”: saúde mental para jovens e mulheres; fomento à agroecologia, culinária, costura, pesca e apicultura; e oficinas culturais e tecnologia.

Reflorestar

Para enfrentar o avanço da desertificação, a Afetos também aposta no reflorestamento da Caatinga. “Fazer com que as pessoas do semiárido possam permanecer nos seus territórios com qualidade de vida. Com água e com essa Caatinga viva e produtiva”, explica.

Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), a organização assinou o programa Plantar Juntos, com meta de plantar 420 mudas até o fim do ano. A estiagem, no entanto, impôs desafios. “Estamos buscando alternativas para cumprir a meta nos próximos meses”, pontua.

Desafios

Sob o comando de Cecília Dubeux, presidente, e Suzana Alves, diretora executiva, a Afetos se define como uma catalisadora de inovação social. “É um trabalho genuíno que nasce de pessoas interessadas no outro. Trazer necessidades básicas é importante, mas o mais importante é criar um território sustentável, onde os moradores se envolvam e façam com que ele cresça”, diz Cecília.

Entre as principais dificuldades estão a captação de recursos e a logística. “Nossa base de doação ainda é pessoa física. Agora estamos em busca de empresas. E a questão logística pesa, porque a comunidade fica a seis horas do Recife”, explica.

Para ampliar o alcance, a Afetos tem firmado parcerias com negócios que destinam parte da renda de produtos à ONG, como coleções temáticas, restaurantes e itens regionais.

Modelo

Com metas claras - como ampliar o número de cisternas, casas e atendimentos de saúde mental -, a Afetos quer ir além de Barro Branco. A visão é transformar a experiência em um modelo replicável para outras comunidades do Sertão pernambucano até 2030.

“Transformações consistentes exigem investimento responsável, presença contínua e visão de longo prazo. Nosso objetivo é promover autonomia socioambiental real em Barro Branco, mas queremos que essa experiência possa inspirar outras comunidades”, afirma Cecília.

Para ela, o compromisso é também uma escolha ética. “É assim que criamos caminhos reais para que nenhuma família precise escolher entre sobreviver e viver com dignidade. Quando a gente entende isso, não existe neutralidade. Ou a gente ignora ou a gente age”, finalizou a idealizadora.

