ONG Generation Brasil oferta curso gratuito de tecnologia para moradores do Recife e RMR
Curso é 100% online e tem duração de 12 semanas
Moradores do Recife e Região Metropolitana podem se inscrever no curso gratuito de Desenvolvimento Fullstack JavaScript, oferecido pela ONG global Generation Brasil.
Com início em 24 de novembro, o curso é 100% online, com aulas ao vivo.
A formação é voltada para iniciantes em programação ou pessoas em transição de carreira que desejam iniciar trajetória na área de tecnologia.
Podem concorrer maiores de 18 anos com ensino médio completo e que não tenham vínculo empregatício. É necessário morar no Recife ou Região Metropolitana e ter disponibilidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, durante 12 semanas.
Segundo a ONG, são incentivadas as participações de "grupos sub-representados na indústria de tecnologia – especialmente mulheres, pressoas pretas e pardas, pessoas da comunidade LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência".
Conteúdo
O curso proporciona aprendizagem em frontend (parte visual e interação com o usuário) e backend (armazenamento e processamento de informações no servidor), além de habilidades comportamentais para a empregabilidade.
O programa contempla os seguintes conteúdos técnicos:
-
Fundamentos de programação: entrada e saída de dados, variáveis, tipos de dados
-
Estrutura de dados: princípios, estrutura e hierarquia de dados e programação orientada a objetos
-
Banco de Dados: introdução a bases de dados relacionais; Structured Query Language (SQL)
-
Construção de páginas web: HTML + CSS + JavaScript: HTML5, CSS3, TailWind, DOM, ReactJs e TypeScript
-
Programação Avançada: Utilização de JavaScript para desenvolvimento back-end, criação de APIs e frameworks NodeJs e NestJs
-
Metodologia SCRUM: metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de desenvolvimento web
-
Inteligência Artificial aplicada ao desenvolvimento: fundamentos de IA e como utilizar ferramentas baseadas em IA para melhorar a produtividade, criar códigos com mais eficiência e desenvolver soluções inovadoras
E oferecerá oportunidades para desenvolvimento de outras habilidades, a exemplo de:
- Coordenar e se comunicar com sua equipe e clientes
- Identificar quando pedir ajuda e quais recursos utilizar
- Aprender a aprender
- Aprender a ensinar
- Mentalidade de crescimento
- Orientação ao futuro
- Persistência
- Responsabilidade pessoal
- Orientação ao detalhe
- Trabalho em equipe
- Proatividade
- Comunicação
Inscrições
As inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de outubro, no site do programa. O início das aulas está previsto para o dia 24 de novembro deste ano.
Seleção
Os inscritos participarão de um desafio motivacional, testes online de lógica e interpretação, além de entrevista online.