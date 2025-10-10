ONG Generation Brasil oferta curso gratuito de tecnologia para moradores do Recife e RMR

A- A+

Moradores do Recife e Região Metropolitana podem se inscrever no curso gratuito de Desenvolvimento Fullstack JavaScript, oferecido pela ONG global Generation Brasil.

Com início em 24 de novembro, o curso é 100% online, com aulas ao vivo.



A formação é voltada para iniciantes em programação ou pessoas em transição de carreira que desejam iniciar trajetória na área de tecnologia.

Podem concorrer maiores de 18 anos com ensino médio completo e que não tenham vínculo empregatício. É necessário morar no Recife ou Região Metropolitana e ter disponibilidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, durante 12 semanas.

Segundo a ONG, são incentivadas as participações de "grupos sub-representados na indústria de tecnologia – especialmente mulheres, pressoas pretas e pardas, pessoas da comunidade LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência".

Conteúdo

O curso proporciona aprendizagem em frontend (parte visual e interação com o usuário) e backend (armazenamento e processamento de informações no servidor), além de habilidades comportamentais para a empregabilidade.

O programa contempla os seguintes conteúdos técnicos:

Fundamentos de programação : entrada e saída de dados, variáveis, tipos de dados

Estrutura de dados : princípios, estrutura e hierarquia de dados e programação orientada a objetos

Banco de Dados : introdução a bases de dados relacionais; Structured Query Language (SQL)

Construção de páginas web : HTML + CSS + JavaScript: HTML5, CSS3, TailWind, DOM, ReactJs e TypeScript

Programação Avançada : Utilização de JavaScript para desenvolvimento back-end, criação de APIs e frameworks NodeJs e NestJs

Metodologia SCRUM : metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos de desenvolvimento web

Inteligência Artificial aplicada ao desenvolvimento: fundamentos de IA e como utilizar ferramentas baseadas em IA para melhorar a produtividade, criar códigos com mais eficiência e desenvolver soluções inovadoras

E oferecerá oportunidades para desenvolvimento de outras habilidades, a exemplo de:

Coordenar e se comunicar com sua equipe e clientes

Identificar quando pedir ajuda e quais recursos utilizar

Aprender a aprender

Aprender a ensinar

Mentalidade de crescimento

Orientação ao futuro

Persistência

Responsabilidade pessoal

Orientação ao detalhe

Trabalho em equipe

Proatividade

Comunicação

Os participantes recebem certificado reconhecido pelo mercado, empréstimo de computador (quando necessário), apoio socioemocional e fazem conexão com empresas contratantes.

Inscrições

As inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de outubro, no site do programa. O início das aulas está previsto para o dia 24 de novembro deste ano.

Seleção

Os inscritos participarão de um desafio motivacional, testes online de lógica e interpretação, além de entrevista online.

