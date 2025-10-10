Sex, 10 de Outubro

ONG Generation Brasil oferta curso gratuito de tecnologia para moradores do Recife e RMR

Curso é 100% online e tem duração de 12 semanas

Formação é voltada para iniciantes em programação ou pessoas em transição de carreiraFormação é voltada para iniciantes em programação ou pessoas em transição de carreira - Foto: Freepik

Moradores do Recife e Região Metropolitana podem se inscrever no curso gratuito de Desenvolvimento Fullstack JavaScript, oferecido pela ONG global Generation Brasil.

Com início em 24 de novembro, o curso é 100% online, com aulas ao vivo.

A formação é voltada para iniciantes em programação ou pessoas em transição de carreira que desejam iniciar trajetória na área de tecnologia. 

Podem concorrer maiores de 18 anos com ensino médio completo e que não tenham vínculo empregatício. É necessário morar no Recife ou Região Metropolitana e ter disponibilidade de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, durante 12 semanas.

Segundo a ONG, são incentivadas as participações de "grupos sub-representados na indústria de tecnologia – especialmente mulheres, pressoas pretas e pardas, pessoas da comunidade LGBTQIAP+ e pessoas com deficiência". 

Conteúdo
O curso proporciona aprendizagem em frontend (parte visual e interação com o usuário) e backend (armazenamento e processamento de informações no servidor), além de habilidades comportamentais para a empregabilidade. 

O programa contempla os seguintes conteúdos técnicos: 

E oferecerá oportunidades para desenvolvimento de outras habilidades, a exemplo de:

  • Coordenar e se comunicar com sua equipe e clientes
  • Identificar quando pedir ajuda e quais recursos utilizar
  • Aprender a aprender
  • Aprender a ensinar
  • Mentalidade de crescimento
  • Orientação ao futuro
  • Persistência
  • Responsabilidade pessoal
  • Orientação ao detalhe
  • Trabalho em equipe
  • Proatividade
  • Comunicação
Os participantes recebem certificado reconhecido pelo mercado, empréstimo de computador (quando necessário), apoio socioemocional e fazem conexão com empresas contratantes.

Inscrições
As inscrições são gratuitas, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de outubro, no site do programa. O início das aulas está previsto para o dia 24 de novembro deste ano.

Seleção
Os inscritos participarão de um desafio motivacional, testes online de lógica e interpretação, além de entrevista online.

