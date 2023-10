A- A+

GAME VUCA ONG leva jogo educativo ao Rec'n'Play A proposta é despertar nos participantes a importância do constante aprendizado, pensamento crítico e trabalhar as softs skills

A Organização Não Governamental (ONG) Junior Achievement Pernambuco (JA Pernambuco), que se dedica ao ensino do empreendedorismo para jovens em idade escolar, estará participando da 5ª edição do REC'n'Play. Durante o evento, a JA Pernambuco apresentará o seu Game VUCA, uma atividade interativa que estará disponível para os participantes entre os dias 18 e 21 de outubro, das 10h às 18h.

Segundo a ONG, a iniciativa tem como objetivo destacar a importância do aprendizado contínuo, a capacidade de tomar decisões em situações cotidianas, o desenvolvimento do pensamento crítico e aprimoramento das habilidades interpessoais.

Criado em parceria com a Accenture, o game VUCA, disponível para as plataformas web e smartphone, é voltado para os alunos do ensino fundamental e do começo do ensino médio, complementando o dia a dia de estudos. O jogo traz Cris, Milena, Brenda e Jonatan que vivem em um mundo hiper conectado, acelerado e se sentem confusos e inseguros sobre o seu futuro.

“Durante o game, os jovens têm como objetivo ajudá-los a enfrentar dilemas, adversidades, escolhas e encontrar fontes de inspiração para alcançar a sua melhor versão usando o seu poder de decisão, pensamento crítico, conhecimentos gerais e assim conquistar 1.000 pontos para chegar ao Portal Z: O portal das oportunidades. Trabalhar e ganhar dinheiro agora ou estudar e ter uma profissão no futuro?. Essas são algumas das questões trabalhadas no game”, explica a gestora executiva da JA Pernambuco, Olga Lucena.

O jogo, que traz vários desafios sobre o mercado de trabalho e possibilidade do jovem tomar suas próprias decisões, está disponível na plataforma gamevuca.org.br. Já no Rec’n’Play, o game será reproduzido em um grande tabuleiro, onde as pessoas poderão vivenciar a experiência do Game Vuca na vida real.

“O participante joga por uma rodada, respondendo às perguntas solicitadas, de acordo com as ‘casas’ correspondentes no tabuleiro. Ao final, o participante recebe uma premiação simbólica e informações sobre o acesso ao Game Vuca, podendo também vivenciar a experiência no formato online em computadores disponibilizados na ação”, completa a gestora executiva da JA Pernambuco.

Além da equipe da ONG, participarão da ativação o NEXA, que é o Núcleo de Ex-Achievers, de estudante que já foram impactados com os programas das Junior Achievement Pernambuco. Mais informações pelo telefone (81) 98162.1035 e e-mail [email protected].

