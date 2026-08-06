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BNDES ONGs e coletivos de Pernambuco têm últimas semanas para o edital BNDES Periferias Fortes Programa selecionará 85 iniciativas da região e prevê formação, mentorias e apoio financeiro de até R$ 300 mil; inscrições seguem até 12 de agosto

Organizações da sociedade civil e coletivos que atuam em comunidades periféricas de Pernambuco têm até o próximo dia 12 de agosto para se inscrever no BNDES Periferias Fortes – Nordeste, iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Instituto Ekloos.

O programa selecionará 85 iniciativas em oito estados do Nordeste, incluindo Pernambuco, e prevê um investimento total de mais de R$ 17 milhões para fortalecer organizações que atuam diretamente nos territórios. As inscrições devem ser realizadas pela plataforma oficial do programa, onde também estão disponíveis o edital completo e as orientações para participação.

As iniciativas selecionadas participarão de uma jornada de desenvolvimento institucional, com capacitações, mentorias especializadas, apoio à formalização e acesso a recursos financeiros de até R$ 100 mil, no caso das organizações de pequeno porte, e de até R$ 300 mil, no caso das organizações de médio porte.

Quem pode participar – Podem participar do edital organizações sem fins lucrativos formalizadas, bem como coletivos ainda não formalizados, desde que possuam histórico comprovado de atuação em seus territórios.

As iniciativas devem desenvolver ações voltadas à promoção de benefícios para populações de baixa renda, especialmente nas áreas de geração de emprego e renda, educação, saúde, esporte, justiça, meio ambiente, serviços urbanos e desenvolvimento regional.

O edital valoriza organizações lideradas por mulheres, pessoas negras e moradores das próprias comunidades periféricas, reconhecendo o protagonismo de quem vive nos territórios e atua na construção de soluções para suas próprias comunidades.

Terceiro setor movimenta a economia brasileira

O Brasil possui cerca de 815 mil organizações da sociedade civil e o terceiro setor responde por aproximadamente 4,27% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, segundo estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Apesar de sua relevância econômica e social, essas organizações ainda enfrentam desafios para garantir sua sustentabilidade.

Um levantamento realizado pelo Instituto Ekloos em 2026, aponta que a captação de recursos é o principal desafio para mais de 74% das organizações, enquanto quase 60% não têm nenhuma fonte contínua de financiamento.

Para Andréa Gomides, fundadora do Instituto Ekloos, esse cenário reforça a importância de apoiar as organizações não apenas através do financiamento pontual de projetos, mas oferecer condições para que essas iniciativas desenvolvam estruturas de gestão e ampliem sua autonomia, especialmente as organizações pequenas e coletivos periféricos que não dispõem dos processos e estruturas exigidas pela maior parte dos financiadores.

“É oferecer acesso a formação em gestão, planejamento estratégico, comunicação, governança, sustentabilidade financeira, monitoramento de resultados e captação de recursos. É criar condições para que uma organização deixe de apenas responder às demandas do presente e consiga construir uma atuação sólida para os próximos anos”, afirmou Andréa Gomides.

Inscrições até 12 de agosto pelo Site.

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