ONS e LIDE Energia Pernambuco discutem desafios e soluções para a operação de sistemas energéticos
Durante encontro, o tema central foi a análise dos desafios da operação do Sistema Interligado Nacional em 2026
Em um almoço empresarial, o presidente do LIDE Energia Pernambuco, Eduardo Azevedo, e o chefe do LIDE Pernambuco, Drayton Nejaim, receberam o Diretor de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Christiano Vieira, para uma análise técnica dos desafios da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) em 2026.
A apresentação, que ocorreu nesta quinta-feira (26), destacou que o Brasil vive um momento de crescimento expressivo da geração renovável. Em contrapartida, aumentam as exigências operacionais para manter a segurança do suprimento energético.
Desafios para 2026
Segundo dados apresentados, o SIN registrou recentemente recorde de atendimento com 93,4% da carga suprida por fontes renováveis. Apesar dos avanços, o desafio atual é a integração eficiente de matrizes cada vez mais variáveis. A participação de fontes eólicas, solares e micro e minigeração distribuída (MMGD) tende a reduzir o peso da geração hidráulica.
Dados apresentados no almoço indicam que, em 2026, aproximadamente 75% da matriz terá algum grau de inflexibilidade estrutural. Hoje, a principal fonte de flexibilidade ainda é a geração de energia hidráulica.
Contudo, possíveis problemas operacionais, como restrições de nível de reservatórios, vazões mínimas e exigências socioambientais, vêm reduzindo a margem de manobra operativa.
Outro ponto central para 2026 é o crescimento do chamado “curtailment”, que consiste na redução de geração como recurso necessário para garantir a segurança do sistema.
O ONS vem adotando medidas para mitigar esses impactos, incluindo a ampliação da capacidade de transmissão energética no Nordeste e a instalação de compensadores síncronos para suporte dinâmico
Além disso, eventos climáticos extremos também foram apontados na reunião como fator estrutural de risco. Secas prolongadas reduzem a disponibilidade de hidráulicas, ondas de calor elevam a demanda e alteram o perfil de carga, e enchentes impactam a disponibilidade de ativos de transmissão.
Soluções
Entre as iniciativas estratégicas encontradas, a análise de dados para maior previsibilidade da geração variável, a associação entre geração renovável e armazenamento, a sinalização adequada de preços para incentivar o deslocamento da demanda para horários de excedente, e a avaliação de cargas intensivas, como data centers e plantas de hidrogênio, são as que se encontram em destaque.
