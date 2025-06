ONS espera por maiores níveis para os reservatórios das hidrelétricas brasileiras

A- A+

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revisou para cima as previsões de Energia Natural Afluente (ENA) para junho em todos os subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Isso quer dizer que a autarquia está otimista com o nível os reservatórios de todo o País.

No Sudeste/Centro-Oeste, que responde por mais da metade da capacidade de armazenamento de água para se produzir energia, a ENA deve ser de 82% da média de longo termo (MLT), aumento de 2 pontos percentuais (p.p.) em comparação com a estimativa anterior.

Caso a projeção se confirme, o volume armazenado deve ficar em 67,1%.

No Sul a estimativa é que a quantidade de água que chega aos reservatórios para se transformar em energia alcance 118% da média, elevação de 28 p.p. em comparação com a projeção feita no Programa Mensal da Operação (PMO) da semana passada.

Com isso, o nível armazenado nos reservatórios das hidrelétricas deve ficar em 64,0%.

Já no Nordeste e no Norte, a previsão é que a ENA aumente 1 p.p. em relação ao estimado no PMO anterior, ficando em 40% e 61%, respectivamente.

O nível de água armazenado nos reservatórios deve terminar junho em 69,2% no Nordeste e em 99,5% no Norte.

