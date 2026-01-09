A- A+

ENERGIA ELÉTRICA ONS passa a prever armazenamento abaixo de 50% ao fim do janeiro em quatro regiões do Brasil Redução reflete a queda nas chuvas esperadas sobre os reservatórios medidos pela Energia Natural Afluente (ENA)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) atualizou as estimativas para o mês de janeiro e passou a prever que o armazenamento nos reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, conhecido como a "caixa d'água do País, terminará o mês abaixo dos 50% de capacidade. No Nordeste, a expectativa de armazenamento também ficou abaixo dos 50%, segundo o novo boletim.

De acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira (9), a Energia Armazenada (EAR), como é formalmente chamado o indicador, esperada para o submercado ao fim do mês deve ser de 46,7%.

O montante está acima dos níveis atuais, que estão em 43,0%, mas caiu em relação à projeção anterior, de 52,0%.

A redução reflete a queda nas chuvas esperadas sobre os reservatórios medidos pela Energia Natural Afluente (ENA). No Sudeste/Centro-Oeste, este indicador saiu dos 82% da Média de Longo Termo (MLT) na previsão anterior para 65% da média história, ou 42.820 MWmed.

No Nordeste, a previsão foi reduzida de 53,2% para 49,6% da média de 95 anos para o mês. Se confirmado, o montante ainda representará uma alta de 2,3 ponto porcentual (p.p.) em relação aos níveis atuais. A projeção de afluência também caiu na região de 48% para 41% da média histórica, ou 5 452 MWmed.

No Norte, por sua vez, o armazenamento esperado para o encerramento do mês foi para 50,5%, redução de 9,6 p.p. em relação à estimativa anterior. Já a ENA esperada caiu de 90% da média histórica para 59%, ou 9.333 MWmed.

O Sul, por outro lado, segue como a única região do País onde se espera chuvas acima da média histórica para o mês. Lá, o ONS espera uma afluência de 7.731 MWmed, ou 102% da MLT. Apesar disso, o indicador caiu 2 p.p. em relação ao previsto anteriormente. No armazenamento, a projeção também caiu e ficou em 63,7% no encerramento de janeiro, abaixo dos 69,6% medidos atualmente.

