ENERGIA ONS reduz expectativa de consumo de energia no País em 2025 e espera alta anual de 1,58% A projeção é inferior que a anterior, de 82.389 MWmed, que equivaleriam, se confirmadas, a um aumento anual de 2,94%

O consumo de eletricidade no Brasil deve ser de 81.302 megawatts médios (MWmed) em 2025, montante que representa uma alta anual de 1,58%, segundo estimativas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgadas nesta quinta-feira, 27. A projeção é inferior que a anterior, de 82.389 MWmed, que equivaleriam, se confirmadas, a um aumento anual de 2,94%.

No recorte para o próximo mês, o ONS estima uma carga de 82.225 MWmed, elevação de 2,7% em relação ao verificado em dezembro de 2024. Assim como nas expectativas para o ano, as projeções para dezembro também foram reduzidas. Antes, o ONS esperava um consumo de 82.657 MWmed no País, que representariam uma alta anual de 3,3%.

Segundo técnicos do ONS informaram durante reunião do Programa Mensal de Operação (PMO), que está em andamento nesta tarde, a diminuição nas projeções do SIN como um todo tem forte relação com o comportamento da carga no submercado Sudeste/Centro-Oeste, principal centro de carga do País, onde as temperaturas mais baixas afetaram o consumo de eletricidade nos grandes centros ao longo do segundo semestre.

Nestas regiões, a previsão de carga para o ano agora é de 45.576 MWmed, alta anual de 0,48%. Antes, o ONS estimava uma alta de 2,19% na mesma base de comparação, com um consumo de 46.351 MWmed. Já no recorte para dezembro, o ONS espera um consumo de 45.557 MWmed, aumento anual de 0,8%, mantendo os números previstos anteriormente.

No Sul, o ONS espera um consumo de 14.011 MWmed no ano, aumento anual de 2,26%, portanto, menor que os 3,57% previstos anteriormente. Para dezembro, a previsão é de 14.097 MWmed, ampliação anual de 5,2%. Antes, o Operador esperava uma alta de 8,5% em comparação com o último mês de 2024.

No Nordeste, o ONS estima uma carga de 13.426 MWmed para 2025, alta anual de 1,85%. Antes, a previsão era de aumento de 2,89% ante 2024. No recorte de dezembro, a expectativa foi mantida em 13.923 MWmed consumidos, alta de 2,5% frente ao último mês do ano passado.

Por fim, no Norte, a previsão é de um consumo de 8.289 MWmed no ano, aumento anual de 6,36%. O subsistema é o único no qual a previsão subiu, antes esperava-se uma alta de 6,28% em relação a 2024. Em dezembro, a carga esperada continua é de 8.628 MWmed, aumento anual de 9,8%.





