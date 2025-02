ONS: temperatura elevada faz consumo de energia bater novo recorde

A- A+

O sistema de energia elétrica do Brasil voltou a registrar um novo recorde de consumo nesta sexta-feira, refletindo o impacto das altas temperaturas sobre a demanda.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), às 14h24, a carga instantânea do Sistema Interligado Nacional (SIN) atingiu a marca histórica de 104.732 megawatts (MW).

Este é o quarto recorde de demanda registrado em 2025. O patamar mais alto até então havia sido alcançado no último dia 12, quando o consumo chegou a 103.754 MW.

Antes disso, novas marcas já haviam sido superadas em 11 de fevereiro (103.335 MW) e 22 de janeiro (102.810 MW).

De acordo com o diretor-geral do ONS, Marcio Rea, a sequência de recordes já era prevista nos estudos de planejamento do sistema, e a operação elétrica tem conseguido responder à demanda sem comprometer a segurança do fornecimento.

"O novo recorde reforça que o Sistema Interligado Nacional está operando de forma segura e adequada diante do aumento da carga.

A equipe do ONS se preparou para esse cenário e, mesmo com os sucessivos picos de demanda, temos mantido o equilíbrio do sistema elétrico brasileiro", afirmou.

O forte consumo de energia está diretamente relacionado às temperaturas elevadas registradas em várias regiões do país. Com a onda de calor, aparelhos de ar-condicionado e ventiladores são acionados por mais tempo, pressionando o consumo.

Apesar da alta demanda, o ONS assegura que o sistema elétrico segue operando com robustez e estabilidade, sem risco de desabastecimento. No entanto, a continuidade das temperaturas extremas pode manter a tendência de novos recordes nos próximos dias.

