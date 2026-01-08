A- A+

PERSPECTIVAS ONU: PIB do Brasil desacelera para 2,0% em 2026 e só acelera no próximo governo A expansão econômica do País no ano passado também representa uma desaceleração na comparação com 2024

A Organização das Nações Unidas (ONU) espera que a economia brasileira cresça 2,0% em 2026, ano de eleição presidencial no País, conforme relatório publicado nesta quinta-feira, 8. Se confirmada, a taxa de crescimento apontará desaceleração em relação ao ano passado, quando o Brasil deve ter avançado 2,5%, segundo a instituição, com sede em Nova York, nos EUA.

Ao atualizar suas projeções, a ONU manteve a expectativa de crescimento do Brasil em 2026, mas aumentou a de 2025 em 0,7 ponto porcentual. Ainda assim, a expansão econômica do País no ano passado também representa uma desaceleração na comparação com 2024, quando o Brasil cresceu 3,4%.

"A desaceleração projetada reflete os efeitos defasados do aperto monetário, que elevou as taxas de juros a níveis mais altos em décadas e continua a pesar sobre o investimento", avalia a ONU, em relatório, publicado nesta quinta-feira. Uma postura fiscal "moderadamente expansionista", porém, deve compensar parcialmente a desaceleração, acrescenta.

A Organização diz que "ventos contrários adicionais surgiram das tarifas recentemente impostas pelos Estados Unidos, de até 50%, sobre uma ampla gama de importações brasileiras". Apesar disso, pondera, o impacto geral no Brasil deve ser limitado, já que os EUA representam apenas cerca de 12% de suas exportações, além do governo do presidente Donald Trump já ter voltado atrás na taxação de diversos segmentos da pauta exportadora brasileira.

Para a ONU, o País só voltará a acelerar o ritmo de expansão no próximo governo. A organização espera que a economia brasileira cresça 2,3% em 2027.

O Brasil deve crescer mais em 2025 do que a média da América Latina e do Caribe, cuja economia avançou 2,4% no ano passado. No entanto, o País tende a se expandir em ritmo menor que o da região nos anos seguintes. Em relação ao México e à América Central, o Brasil mostra maior vigor econômico em 2025, 2026 e 2027, mas deve perder essa posição em 2027, prevê a ONU.

Desafios continuam no fiscal

A ONU reforça o alerta da comunidade internacional para os desafios fiscais do Brasil. A relação entre a dívida bruta do governo geral e o PIB ultrapassou 90% no ano passado, atingindo 91,4%, ante 87,3% em 2024, segundo a entidade. O patamar supera a média dos países em desenvolvimento, cuja relação subiu de 73% para 76,9% no mesmo período.

"Desvios recentes do arcabouço fiscal - em meio a isenções fiscais temporárias, despesas acima do planejado e o uso de linhas de crédito extraordinárias - ressaltam os desafios contínuos em reforçar a credibilidade fiscal, mesmo que as autoridades mantenham um compromisso de médio prazo com a consolidação gradual", reforça a ONU, em relatório.

Para a ONU, o Brasil não conseguirá cumprir a meta de inflação em 2025. A organização estima que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial, tenha fechado o ano passado em 5,0%. A meta contínua para o índice é de 3,0%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual para cima ou para baixo.

"No Brasil, a inflação geral permanece teimosamente acima da meta do banco central, apesar das taxas de juros estarem em níveis mais altos em várias décadas", diz a ONU.

A projeção da organização supera o consenso de mercado. A mediana das estimativas de economistas consultados pelo Projeções Broadcast aponta para uma inflação de 4,27% em 2025. O resultado do IPCA será divulgado nesta sexta-feira, 9.

Nos próximos anos, porém, a inflação deve convergir para a meta do BC. A ONU projeta que o ritmo de crescimento do IPCA se reduza para 4,3% em 2026 e 4,0% em 2027.

Quanto à política monetária, a organização diz que o Brasil foi uma "exceção importante" na tendência de afrouxamento vista em países em desenvolvimento na Ásia, América Latina e Caribe no ano de 2025, mas o País deve voltar a baixar suas taxas neste ano. "Após um aperto substancial na primeira metade de 2025, o Banco Central do Brasil manteve sua taxa de política em 15% - a mais alta desde 2006 - com um ciclo de afrouxamento esperado para começar em 2026, à medida que a inflação modera", avalia.

A organização destaca ainda que o Brasil foi um dos países em desenvolvimento a reduzir o desemprego e a elevar o salário mínimo em 2025. "O Brasil atingiu o menor índice de desemprego em décadas", destaca a ONU. O indicador estava em 5,2% em novembro de 2025.



