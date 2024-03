A- A+

EM 2023 ONU: registro de patentes diminuiu em 2023 pela primeira vez em 14 anos Incerteza econômica e especialmente a alta das taxas de juros são consideradas as principais razões para esta redução

O registro de patentes internacionais diminuiu no ano passado pela primeira vez em 14 anos, devido às taxas de juros mais altas e à incerteza econômica, afirmou a ONU nesta quinta-feira (7).

No total, 272.600 patentes internacionais foram registradas em 2023, um redução de 1,8% em relação ao ano anterior, indicou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) da ONU em seu informe anual.

"Acreditamos que isto seja o reflexo do ambiente atualmente desfavorável para a inovação e a atividade empresarial", disse o economista-chefe da OMPI, Carsten Fink, em uma conferência de imprensa em Genebra.

A incerteza econômica e especialmente a alta das taxas de juros são consideradas as principais razões para esta redução.

Segundo Fink, trata-se de um fenômeno "cíclico" ligado à atual conjuntura. Haverá novos registros de patentes "quando o ambiente externo melhorar", explicou.





Em relação às patentes apresentadas no marco do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT, sigla em inglês), a China lidera a lista, com 69.610 registros, uma redução de 0,6% em relação a 2022.

Os Estados Unidos também reduziram, de forma mais acentuada, em 5,3%, mas permanecem na segunda posição com 55.678 patentes.

A Índia registrou um aumento importante (+44,6%), mas o total permanece modesto (3.791).

