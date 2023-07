Onze apostas de Pernambuco acertam a quina da Mega-Sena; saiba em quais cidades

A- A+

Onze apostas feitas em Pernambuco acertaram a quina do concurso 2.611 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (15). De acordo com a Caixa Econômica Federal, os bilhetes foram feitos em cinco cidades do Estado: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Jataúba e Ribeirão.

O prêmio individual da quina do concurso é de R$ 25.434,22. Uma das apostas foi de 7 de dezenas e foi premiada com o dobro do valor, R$ 50.868,44 [confira os detalhes de todos os vencedores no final do texto].

Os números sorteados foram 04 - 12 - 18 - 21 - 25 - 49.

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio, na quarta-feira (19), acumulou em R$ 50 milhões.



Seis das 11 apostas que acertaram a quina do concurso em Pernambuco foram feitas no Recife — todas foram simples, a de seis dezenas que custa R$ 5 — nas seguintes loterias:

- Loteria São Paulo, em Jardim São Paulo;

- Loteria Setúbal, em Setúbal;

- Loteria em canais eletrônicos;

- Loto Shopping, em Boa Viagem;

- Nova Loteria, no Cordeiro;

- O Cantinho da Sorte, no Bongi.

Em Jaboatão dos Guararapes, houve duas apostas ganhadoras:

- Loteria Ping Pongue, em Candeias;

- Lotérica Sena da Sorte, na Muribeca.

A aposta de Jataúba, no Agreste do Estado, feita na Jataúba Loterias LTDA., foi a vencedora com sete dezenas, que levou o prêmio de mais de R$ 50 mil.

Em Petrolina, no Sertão, a aposta foi registrada em canais eletrônicos. E em Ribeirão, cidade da Mata Sul, a Lotérica Mega Sorte III foi o local escolhido pelo apostador.



