Onze pessoas são presas por pirataria na internet

Onze pessoas foram presas, nesta terça-feira (14), na quinta fase da Operação 404.5, que tem como foco a pirataria online. Do total de detidos, quatro são de São Paulo, quatro de Minas Gerais, dois do Paraná e um na Bahia. A ação faz parte de uma mobilização internacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com a participação das polícias civis de oito estados.

Além das prisões, foram removidos 199 sites ilegais de streaming e jogos e 63 aplicativos de música. Também foram bloqueados 128 domínios e seis canais de aplicativo de mensagem, que contavam com mais de quatro mil inscritos e eram utilizados para distribuição de músicas ainda não lançadas oficialmente.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro. O objetivo é localizar equipamentos como HDs internos e dispositivos informáticos utilizados na prática desses delitos.

— Alguns capturam o dado do usuário, que acha que está baixando de graça, mas está dando informações, que são utilizadas até para praticar fraudes online — disse Alessandro Barreto, coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do MJSP.

A operação está volta à remoção de conteúdos em áudio e vídeo, como jogos e músicas, ao bloqueio e suspensão de sites e aplicativos de streaming ilegal, à desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e à remoção de perfis e páginas em redes sociais.

Segundo o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, a pirataria causa prejuízos de cerca de R$ 15 bilhões por ano ao país. Só de impostos deixam de ser pagos R$ 2 bilhões anualmente — recursos que poderiam ser usados na cultura e no setor de audiovisual.

— Às vezes, parece ao consumidor e a quem faz uso de pirataria um caminho interessante, mas pirataria é crime e vai ser duramente combatida pelo Estado brasileiro — ressaltou Alencar.

Iniciada em 2019, a Operação 404.5 contabiliza 1.974 sites bloqueados, 128 mandados de busca, 783 aplicativos bloqueados e 96 mandados de busca e apreensão. Ao todo, já foram executadas diligências em 69 cidades de 20 estados. Na quarta fase, a operação executou, pela primeira vez, investigação no metaverso.

