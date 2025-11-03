A- A+

NOVA FUNCIONALIDADE Open Finance: 26 instituições começam testes piloto da portabilidade de crédito A ideia é facilitar a escolha do usuário pela opção mais vantajosa

Os testes piloto da portabilidade de crédito via Open Finance começam nesta segunda-feira, 3. Inicialmente, 26 instituições irão participar da etapa, que prevê a realização de uma série de testes operacionais, incluindo questões relacionadas à experiência do usuário.

Os testes se darão em ambiente fechado, por meio de simulações realizadas entre as instituições que aceitaram participar da etapa, sem exposição aos usuários. A previsão é que a funcionalidade seja lançada oficialmente em fevereiro de 2026.

O projeto irá começar com o crédito pessoal sem garantia, mas a expectativa é que seja ampliado para outras linhas no futuro.

Resultados iniciais dos testes piloto devem ser obtidos até o final deste mês. O período de testagem, porém, se estenderá até janeiro de 2026. Nesse intervalo, novas instituições podem pedir para participar das simulações.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a diretora-presidente da associação Open Finance Brasil, Ana Carla Abrão, afirma que a portabilidade de crédito é um passo fundamental na ampliação dos serviços oferecidos pelo Open Finance.

"Chegamos agora mais diretamente ao crédito, em linha com nossa busca de impactar positivamente o consumidor financeiro e trazer benefícios concretos às pessoas que mais precisam e sofrem hoje com o custo do crédito", diz.

Um dos pontos que será testado nesse período é a interface que será apresentada aos usuários. O desenho em avaliação prevê utilizar as cores verde e vermelha para sinalizar ao cliente se aquela proposta ou contraproposta é realmente a mais benéfica para ele. Além disso, estabelece que o aplicativo deverá mostrar o valor, em reais, da diferença final entre as propostas.

A ideia é facilitar a escolha do usuário pela opção mais vantajosa. Essa preocupação existe porque as propostas podem variar quanto ao nível de juros e ao período do empréstimo. Na prática, uma oferta com juros menores pode levar a um valor final maior se tiver prazo mais longo de pagamento.

A portabilidade de crédito por meio do Open Finance será a principal entrega da associação Open Finance Brasil, que gerencia o sistema, no biênio de 2025 e 2026. O projeto prevê que a portabilidade será feita totalmente online, por meio de aplicativos das instituições participantes, e será concluída em cinco dias.

Na prática, o novo prazo representa um quarto do tempo que é demandado hoje para a operação.

