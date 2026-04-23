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Finanças Open Finance avança no Nordeste, mas confiança ainda é desafio para ampliar adesão Região é vista como estratégica para expansão do crédito e inclusão de pequenas empresas, aponta especialista

O Open Finance, uma das principais iniciativas do Banco Central para ampliar o acesso ao crédito e estimular a concorrência no sistema financeiro, deve ganhar força no Nordeste nos próximos anos. A avaliação é do presidente do Instituto Brasileiro de Finanças Digitais (IFD), Rodrigo de Abreu Pinto, que aponta a região como estratégica para a consolidação do modelo no país.

Atualmente, o Brasil já soma mais de 160 milhões de consentimentos ativos e cerca de 104 milhões de contas conectadas ao sistema. Apesar disso, apenas 37,1% dos usuários autorizaram o compartilhamento de dados, o que evidencia um descompasso entre a infraestrutura disponível e o uso efetivo da ferramenta. Na prática, isso limita o alcance de benefícios como acesso a crédito mais barato e condições mais competitivas.

Segundo Rodrigo de Abreu, o Nordeste reúne características favoráveis para o avanço do Open Finance, como a alta concentração bancária e o crescimento acelerado da digitalização financeira, impulsionada por ferramentas como o Pix.

“Esse cenário cria um ambiente propício para aumentar a concorrência e ampliar o acesso a serviços financeiros”, afirma.

Presidente do Instituto Brasileiro de Finanças Digitais (IFD), Rodrigo de Abreu/Foto: Gerinaldo Neto

Apesar do potencial, a adesão ainda esbarra na falta de confiança dos usuários.

“É necessário avançar na comunicação sobre como o sistema funciona, reforçar a segurança no uso dos dados e tornar a experiência mais simples. Sem isso, o usuário não se sente confortável em compartilhar suas informações”, explica o especialista.

Diante de um cenário de juros elevados, instituições financeiras e o próprio Banco Central têm apostado em medidas para acelerar a adoção do modelo. Entre elas estão a integração do Pix Automático ao sistema, a simplificação do processo de autorização de dados e a ampliação do uso do Open Finance, especialmente entre pequenas e médias empresas (PMEs).

A expectativa é que o compartilhamento de informações permita ofertas de crédito mais adequadas ao perfil de cada cliente.

“Quanto mais dados integrados, maiores as chances de o consumidor receber propostas mais competitivas. Isso é relevante para pessoas físicas, mas ainda mais para pequenas empresas, que historicamente enfrentam dificuldades de acesso ao crédito”, destaca Rodrigo.

Na prática, o Open Finance permite que clientes autorizem o compartilhamento de dados financeiros, como renda, histórico de crédito e movimentações, entre diferentes instituições. Antes, essas informações ficavam concentradas em um único banco, o que restringia a concorrência.

O modelo evoluiu a partir do Open Banking, lançado em 2021, e ampliou o ecossistema ao incluir não apenas bancos, mas também corretoras, seguradoras e previdência privada. Para o presidente do IFD, essa mudança representa uma transformação estrutural no setor.

“O sistema permite a circulação de dados entre instituições, com consentimento do cliente, o que torna o mercado mais dinâmico e competitivo”, conclui.

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