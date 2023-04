Open Mall Pátio Aurora está sendo construído em Paulista

A- A+

Um novo empreendimento, com o conceito de centro de compras, lazer e serviços, conhecido como Open Mall, está chegando a Paulista. O chamado Pátio Aurora, é um investimento de cerca de R$15 milhões e deverá gerar aproximadamente 500 empregos diretos quando estiver em funcionamento.

O projeto é considerado uma evolução no comércio de rua e shoppings, oferecendo espaços abertos com segurança integrados ao entorno residencial e mobilidade para ciclistas e pedestres. O Pátio Aurora já está em construção e foi apresentado nesta terça-feira (18/04) por representantes da Construtora Carrilho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Pesca da Prefeitura de Paulista, no centro da cidade.

O empreendimento terá três blocos com 116 lojas com pé direito duplo, 23 salas comerciais e 167 vagas de estacionamento, além de espaços para bicicletários, achados e perdidos, e áreas de convivência. Também serão oferecidos terraços gourmet, banheiros, elevadores, sala para administração e zeladoria, acesso à internet via wi-fi, e outras facilidades para os moradores do entorno e visitantes.

De acordo com as consultoras e corretoras Kelly Costa e Karla Costa, o empreendimento terá operações de vestuário, calçados, artigos do lar, óticas, artigos de beleza, conveniências, serviços de alimentação e bebidas, entre outros. "O centro expandido de Paulista já tem quase 40 mil domicílios com renda superior a R$ 2,4 mil e, dessa quantidade, a expectativa é que cerca de 14 mil pessoas residam no Vila Aurora até o final de sua construção. Atualmente, pouco mais de 5 mil pessoas já estão morando no local, o que contempla consumidores que vão demandar todos esses serviços", acrescentou Karla.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Pesca da cidade, Raimundo Lopes, o empreendimento trará mais dinamismo ao centro da cidade e ajudará na transformação da vida diurna e noturna do local. "Paulista se expande diariamente e a iniciativa privada investe, sem dúvidas, no sucesso dos negócios por causa do apoio da gestão municipal, que não dificulta e dá as condições para que os empresários gerem empregos e renda para nosso município", concluiu o secretário.

