OpenAI compra bilhões de dólares em chips da gigante americana AMD e poderá ter 10% da empresa

A OpenAI, dona do chatGPT, firmou um acordo com a fabricante americana de semicondutores AMD para comprar bilhões de dólares em chips, anunciaram as duas companhias nesta segunda-feira. O acerto prevê a possibilidade de a startup de inteligência artificial se tornar sócia da gigante de chips com uma fatia de 10%.

Serão adquiridos processadores com consumo total de 6 gigawatts (GW) o que equivale aproximadamente à demanda média de energia de Cingapura, segundo a Bloomberg.



As empresas não divulgaram o valor da transação, mas executivos da OpenAI estimam que 1 GW de capacidade custa cerca de US$ 50 bilhões para ser implementado, sendo que dois terços desse valor são destinados à compra dos chips e da infraestrutura necessária para sustentá-los.

O acordo foi anunciado apenas duas semanas após a rival da AMD, a Nvidia, declarar que planeja investir US$ 100 bilhões na OpenAI. As duas empresas se comprometeram a implantar 10 GW de nova capacidade em data centers.

