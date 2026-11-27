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Tecnologia OpenAI, criadora do ChatGPT, acusa Apple de roubo de segredos e de pressionar seus fornecedores Os dois grupos, que são parceiros desde a integração do ChatGPT aos produtos da Apple, em 2024, estão prestes a se tornar rivais

A OpenAI, empresa criadora do ChatGPT, contra-atacou nesta sexta-feira (27) na Justiça contra a Apple, acusando a companhia de roubar segredos industriais por meio de um ex-funcionário e de pressionar fornecedores em comum para impedir sua entrada no mercado de dispositivos conectados.

O contra-ataque consta de um documento apresentado nesta sexta-feira a um tribunal federal em San José, na Califórnia, no qual a OpenAI responde à ação por roubo de segredos industriais que a Apple havia movido em 10 de julho contra a empresa e dois ex-funcionários da fabricante do iPhone que haviam sido contratados pela concorrente.

Os dois grupos, que são parceiros desde a integração do ChatGPT aos produtos da Apple, em 2024, estão prestes a se tornar rivais. A OpenAI prepara seus primeiros dispositivos conectados concebidos para inteligência artificial em parceria com o estúdio de Jony Ive, célebre ex-chefe de design da Apple.

A Apple busca "competir de forma desleal por todos os meios", escreveram os advogados da OpenAI.

Segundo a defesa da OpenAI, o grupo de Cupertino exige que os fornecedores identifiquem seus projetos para a empresa e os funcionários que trabalham neles.

Alguns fornecedores "manifestaram o temor de perder contratos com a Apple" e transferiram ou adiaram reuniões com a OpenAI "para evitar que a Apple os veja".

Um deles transferiu a produção para a criadora do ChatGPT para uma equipe do turno da noite; outro cancelou trabalhos previstos "devido às ameaças da Apple", segundo a ação judicial, que não menciona nenhuma empresa pelo nome.

A OpenAI também acusa um ex-funcionário da Apple, que passou seis meses na empresa antes de retornar à fabricante do iPhone, de enviar para seus próprios números pessoais "dezenas" de documentos sobre um protótipo. Posteriormente, ele teria apresentado os projetos da OpenAI a executivos da Apple "a pedido" da companhia.

Procurada pela AFP, a Apple não havia respondido imediatamente.

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