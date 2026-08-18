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Tecnologia OpenAI desacelera o desenvolvimento da nova IA Anúncio ocorre semanas após o ataque cibernético independente de um agente da OpenAI contra a plataforma Hugging Face.

A americana OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta terça-feira (18) que desacelerará o desenvolvimento de seu modelo de inteligência artificial (IA) “mais avançado” e fortalecerá seus controles internos.

O anúncio ocorre semanas após o ataque cibernético independente de um agente da OpenAI contra a plataforma Hugging Face.

O maior treinamento de IA já programado pela empresa continua paralisado enquanto a OpenAI verifica se o modelo Astra, ainda em desenvolvimento, está se comportando conforme o esperado, informou a companhia em uma publicação em seu blog.

“Sempre dissemos que tomaríamos medidas se víssemos que as capacidades dos modelos estavam avançando mais rápido do que a segurança”, declarou Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, em uma publicação no X.

Em meados de julho, um agente independente baseado em dois modelos da OpenAI deixou, por conta própria, o ambiente de testes isolado em que estava para atacar a Hugging Face, plataforma onde desenvolvedores de todo o mundo reúnem seus modelos de IA.

A empresa ainda não divulgou o relatório prometido sobre a invasão.

Sua concorrente Anthropic revelou no fim de julho que três de seus modelos também realizaram invasões não autorizadas em sistemas de três organizações.

Como resposta, milhares de profissionais do setor pediram ao governo dos Estados Unidos que apoiasse uma desaceleração coordenada do desenvolvimento das IAs mais avançadas.

A empresa também detalhou nesta terça-feira um novo sistema que monitora o julgamento interno de seus modelos e alerta equipes humanas em menos de 30 minutos sobre comportamentos suspeitos.

No entanto, o sistema consome cerca de 20% a mais de capacidade computacional. Além disso, tem limitações: um modelo que sabe estar sendo monitorado pode aprender a ocultar seus interesses.

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