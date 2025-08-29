OpenAI, dona do ChatGPT, abre escritório no Brasil

A- A+

A OpenAI anunciou nesta quinta-feira, 28, a abertura oficial de um escritório no Brasil, que ficará abrigado em São Paulo. Até aqui, a presença da companhia no País se dava por meio da atuação de dois funcionários.

Segundo a OpenAI, o espaço será um local para encontros e treinamentos em inteligência artificial (IA) para públicos diversos, um modelo parecido com o que o Google faz no País. A empresa fundada por Sam Altman também planeja que o local se torne um espaço de encontro para startups e a comunidade de desenvolvedores brasileiros.

O endereço do escritório ainda não foi divulgado, bem como o número de funcionários que deverão atuar no local. A empresa diz que deve revelar novos detalhes nos próximos meses.

"Há muito entusiasmo em torno da inteligência artificial no Brasil. As startups estão avançando rapidamente e grandes empresas já vêm incorporando essas ferramentas às suas operações Ter um escritório aqui nos permite estar mais próximos de clientes e parceiros, além de apoiar esse movimento", diz em comunicado Brad Lightcap, diretor de operações da empresa.

A OpenAI anunciou também que o ChatGPT já reúne 50 milhões de usuários mensais no Brasil - no começo do mês, a empresa já havia revelado que os brasileiros mandam mais de 140 milhões de mensagens diariamente para a ferramenta. "Os brasileiros não estão apenas usando nossas ferramentas, mas também criando a partir delas", afirmou em comunicado Nicolas Andrade, diretor de políticas públicas da OpenAI para a América.

A presença oficial deve intensificar também os interesses regulatórios no País. Neste mês, Andrade chamou a atenção por afirmar que o Brasil não deveria trazer a discussão de direito autoral para a regulação de IA. Na semana passada, a companhia virou alvo de processo do jornal Folha de S.Paulo, que considera que a companhia se apropriou de material protegido por direito autoral. Atualmente, o chamado Marco da IA (PL 2.338) está em discussão na Câmara depois de ter sido aprovado no Senado em dezembro de 2024.

