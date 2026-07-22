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Tecnologia OpenAI e Hugging Face investigam incidente cibernético após hackeamento em modelos de IA A empresa de Sam Altman afirmou que uma combinação de seus modelos GPT-5.6 Sol e de um modelo ainda não lançado extrapolou um ambiente de testes isolado

A OpenAI informou que seus modelos de inteligência artificial (IA) estiveram por trás de um "incidente cibernético sem precedentes" que afetou a plataforma para desenvolvedores da Hugging Face.

A empresa de Sam Altman afirmou que uma combinação de seus modelos GPT-5.6 Sol e de um modelo ainda não lançado extrapolou um ambiente de testes isolado (sandbox), acessou a internet e explorou uma vulnerabilidade para obter acesso aos sistemas da Hugging Face.

"O modelo estava tentando encontrar informações que pudesse usar para trapacear em uma avaliação, e conseguiu", disse a OpenAI na publicação em seu blog, ao afirmar que as duas empresas estão investigando ativamente o incidente.

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