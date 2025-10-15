A- A+

Negócios OpenAI elabora plano de cinco anos para cumprir investimento de US$ 1 trilhão em IA, diz FT Iniciativa inclui expansão de fontes de receita por meio de soluções de IA para governos e empresas, novas ferramentas de compras, vendas de sua plataforma de vídeo Sora e agentes de IA

A OpenAI, criadora do ChatGPT, planeja novas fontes de receita, parcerias financeiras e captações de recursos como parte de uma estratégia de cinco anos para honrar mais de US$ 1 trilhão em gastos destinados a avançar em inteligência artificial de nível mundial, informou o jornal Financial Times.

De acordo com a reportagem, o plano inclui a expansão das fontes de receita por meio de soluções de IA para governos e empresas, novas ferramentas de compras, vendas de sua plataforma de vídeo Sora e agentes de IA. Também prevê o lançamento de um hardware voltado ao consumidor, como um dispositivo com inteligência artificial projetado por Jony Ive, ex-designer da Apple.

O FT aponta que a startup de Sam Altman está explorando estratégias de captação de dívidas, aproveitando sua iniciativa de centros de dados Stargate para fornecer recursos computacionais, além de estudar formas de monetizar sua propriedade intelectual por meio de infraestrutura de IA, publicidade on-line e assinaturas mais baratas, já lançadas em mercados como a Índia, dando continuidade a seus planos de expansão global.

As recentes parcerias da criadora do ChatGPT com Oracle, Nvidia, AMD e Broadcom garantiram mais de 26 gigawatts de capacidade computacional, com custo projetado superior a US$ 1 trilhão na próxima década, além de troca de expertise para aprimorar o hardware de inteligência artificial.

A OpenAI, hoje, gera US$ 13 bilhões em receita recorrente anual, sendo que 70% vindos de assinaturas do ChatGPT. A empresa pretende dobrar sua base de usuários pagantes, que hoje representa 5% dos 800 milhões de usuários regulares.

