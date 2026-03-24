A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OpenAI encerra plataforma de vídeos Sora e se concentra em ferramentas profissionais Encerramento da Sora marca o fim de um dos produtos de IA destinados ao público geral mais difundidos no ano passado

A empresa de inteligência artificial (IA) OpenAI anunciou nesta terça-feira o encerramento da plataforma de vídeos curtos Sora, seis meses após o seu lançamento.

A empresa que criou o ChatGPT confirmou no X a decisão e seu novo foco em ferramentas profissionais de codificação e produtividade, antes de uma possível oferta pública inicial de ações neste ano.

Capazes de executar tarefas de forma autônoma no computador do usuário, essas ferramentas são o foco de atenção das gigantes do Vale do Silício.

O encerramento da Sora marca o fim de um dos produtos de IA destinados ao público geral mais difundidos no ano passado, e acontece em um momento delicado para a OpenAI, cujo modelo de negócios está cada vez mais comprometido, já que os custos aumentam mais rapidamente do que o lucro, apesar de a empresa contar com quase 1 bilhão de usuários diários no mundo.

A gigante Disney, que concedeu em dezembro uma licença de uso de imagem de seus personagens na Sora, vai se retirar dessa aliança, segundo uma fonte citada ontem pelo veículo Hollywood Reporter. Em contrapartida, o estúdio havia se comprometido a investir US$ 1 bilhão na OpenAI.

A Anthropic, por sua vez, lançou ontem uma funcionalidade de agentes de IA para seu modelo Claude, que agora pode controlar o computador do usuário para realizar tarefas de forma autônoma.

Veja também