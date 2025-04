A- A+

Tecnologia OpenAI estaria interessada na compra do navegador Chrome do Google, diz chefe do ChatGPT

A OpenAI estaria interessada em comprar o navegador Chrome do Google se um tribunal federal ordenar sua separação, disse o chefe do ChatGPT durante uma audiência judicial nesta terça-feira.

"Sim, estaríamos, assim como muitas outras partes", afirmou Nick Turley, chefe do ChatGPT na OpenAI, em resposta a uma pergunta sobre se a empresa buscaria adquirir o navegador do Google.

Turley foi convocado pelo Departamento de Justiça para testemunhar como parte de um julgamento de três semanas que visa determinar quais mudanças a Alphabet, dona do Google, deve fazer em seus negócios após um juiz federal ter concluído no ano passado que a empresa monopolizou o mercado de buscas.

O juiz Amit Mehta deve decidir até agosto quais práticas comerciais o Google deve modificar.

O Departamento de Justiça solicitou que o Google seja obrigado a se desfazer do Chrome.

Atualmente, o chatbot da OpenAI, o ChatGPT, possui uma extensão disponível para download no navegador Chrome do Google. Mas, segundo Turley, integrar mais profundamente o Chrome à OpenAI permitiria oferecer um produto melhor.

"Você poderia oferecer uma experiência realmente incrível" se o ChatGPT fosse integrado ao Chrome, afirmou. Teríamos "a capacidade de apresentar aos usuários o que é uma experiência centrada em IA."

Turley disse que um dos maiores desafios da empresa atualmente é a distribuição. Embora a empresa tenha fechado um acordo para integrar o ChatGPT ao iPhone da Apple, ele afirmou que não teve sucesso com fabricantes de smartphones Android.

Mais cedo, um executivo do Google reconheceu que a empresa começou a pagar à Samsung em janeiro para pré-instalar seu aplicativo de IA, o Gemini, em seus telefones. Embora esse acordo não seja exclusivo, Turley afirmou que a OpenAI não avançou muito nas negociações com a empresa sul-coreana por conta da capacidade do Google de investir mais do que a startup.

"Não foi por falta de tentativa", disse ele. "Nunca chegamos ao ponto de discutir termos concretos."

O ChatGPT, lançado em novembro de 2022, tornou-se rapidamente um sucesso viral, sendo um dos produtos de software de consumo com crescimento mais rápido da história.

Em fevereiro, a OpenAI afirmou ter mais de 400 milhões de usuários ativos semanais. Turley disse que a empresa superou suas metas de 2024 para usuários ativos semanais, mas não forneceu números.

Nesta semana, o Google enfrenta novamente o Departamento de Justiça e dezenas de procuradores-gerais estaduais, que discutem quais mudanças Mehta ordenará para evitar que a empresa continue monopolizando o mercado de buscas on-line.

As soluções propostas pelo Departamento de Justiça incluem obrigar o Google a vender seu navegador Chrome, licenciar dados de busca para concorrentes e interromper contratos pagos para posições exclusivas em aplicativos e dispositivos.

O Google afirma que a proposta do governo prejudicaria os consumidores ao piorar produtos do dia a dia e prejudicaria a liderança dos EUA em tecnologia.

Se o tribunal ordenar que o Google venda seu popular navegador, isso representará a primeira separação judicial de uma grande empresa americana desde a divisão da AT&T na década de 1980.

