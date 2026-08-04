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TECNOLOGIA OpenAI inicia nesta terça-feira (4) publicidade no ChatGPT no Brasil Propaganda será exibida para usuários maiores de 18 anos nos planos Free e Go. Os planos Plus, Pro, Business, Enterprise e Education permanecerão sem anúncios

A OpenAI inicia nesta terça-feira no Brasil um projeto piloto para exibir anúncios no ChatGPT. Nesta fase, a propaganda será exibida para usuários maiores de 18 anos nos planos Free e Go. Os planos Plus, Pro, Business, Enterprise e Education permanecerão sem anúncios.

O modelo de anúncios começou nos Estados Unidos neste ano e vem sendo expandido para diversos mercados. Segundo a OpenAI, o Brasil está entre os três maiores mercados do ChatGPT em usuários ativos semanais.

Segundo a empresa, o projeto já conta com a participação de agências de marketing como BETC Havas, Monks, Omnicom, Publicis e WPP. Em nota, Dave Dugan, Head of Global Ads Solutions na OpenAI, disse que o país terá um papel importante na construção do futuro dos anúncios no ChatGPT.





“Queremos aprender com um mercado que não apenas acompanha transformações, mas ajuda a impulsioná-las”, disse.

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A plataforma afirma ainda que os anúncios não influenciam as respostas do ChatGPT. Segundo a OpenAI, a publicidade é veiculada em sistemas separados do modelo de linguagem, o que impede que anunciantes moldem, classifiquem ou alterem o conteúdo produzido pela inteligência artificial.

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