OpenAI inicia nesta terça-feira (4) publicidade no ChatGPT no Brasil
Propaganda será exibida para usuários maiores de 18 anos nos planos Free e Go. Os planos Plus, Pro, Business, Enterprise e Education permanecerão sem anúncios
A OpenAI inicia nesta terça-feira no Brasil um projeto piloto para exibir anúncios no ChatGPT. Nesta fase, a propaganda será exibida para usuários maiores de 18 anos nos planos Free e Go. Os planos Plus, Pro, Business, Enterprise e Education permanecerão sem anúncios.
O modelo de anúncios começou nos Estados Unidos neste ano e vem sendo expandido para diversos mercados. Segundo a OpenAI, o Brasil está entre os três maiores mercados do ChatGPT em usuários ativos semanais.
Segundo a empresa, o projeto já conta com a participação de agências de marketing como BETC Havas, Monks, Omnicom, Publicis e WPP. Em nota, Dave Dugan, Head of Global Ads Solutions na OpenAI, disse que o país terá um papel importante na construção do futuro dos anúncios no ChatGPT.
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“Queremos aprender com um mercado que não apenas acompanha transformações, mas ajuda a impulsioná-las”, disse.
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A plataforma afirma ainda que os anúncios não influenciam as respostas do ChatGPT. Segundo a OpenAI, a publicidade é veiculada em sistemas separados do modelo de linguagem, o que impede que anunciantes moldem, classifiquem ou alterem o conteúdo produzido pela inteligência artificial.