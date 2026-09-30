A- A+

inteligência artificial OpenAI lança Dot, assistente pessoal de IA e rival do Muse, da Meta, e do Spark, do Google Agente autônomo capaz de fazer reservas em restaurantes ou até administrar finanças. Lançamento ocorre em meio a episódios de bots que saíram do controle e a alertas sobre riscos da inteligência artificial

A OpenAI agora tem agentes de inteligência artificial que atuam como assistentes digitais pessoais e chegam ao mercado para competir com o Muse, da Meta, lançado também este mês, e o Spark, do Google, cuja estreia foi em maio.

Batizados de Dots, os agentes foram apresentados nesta terça-feira na conferência da OpenAI para desenvolvedores. E poderão executar tarefas delegadas pelos usuários.

— Vocês podem ter visto os primeiros sinais de como isso poderia funcionar em assistentes virtuais que ajudam a fazer uma reserva ou comprar uma passagem aérea, e essas são tarefas úteis para delegar — disse o CEO da OpenAI, Sam Altman. — Mas elas são triviais em comparação com o que a tecnologia é capaz de fazer. E por isso, queríamos ser muito mais ambiciosos.”

Os Dots representam a investida mais agressiva da OpenAI para transformar os agentes de IA em um produto. Esses agentes são bots capazes de realizar tarefas de forma autônoma para os usuários, como fazer reservas em restaurantes ou administrar finanças. O Vale do Silício aposta que os agentes de IA serão a próxima grande forma de as pessoas utilizarem essa tecnologia, levando os produtos de IA voltados ao consumidor a deixar de apenas responder a perguntas para executar tarefas.

Os usuários podem enviar mensagens para seu agente Dot, que pode receber um nome escolhido pelo usuário, pelo ChatGPT, Slack, Microsoft Teams ou por mensagens de texto, além de conectá-lo a aplicativos de terceiros. Também é possível falar com o agente por telefone.

Os agentes estarão disponíveis para assinantes dos planos Pro do ChatGPT, exceto em algumas partes da Europa, e para clientes dos planos empresariais Premium e Enterprise. Cada usuário terá um agente, embora a OpenAI tenha dito que pretende aumentar esse número.

Os novos agentes da OpenAI foram apresentados em um momento em que a empresa enfrenta questionamentos crescentes sobre a segurança de sua tecnologia. Nos últimos meses, os agentes de IA da OpenAI saíram de controle, interferiram em vários sites do governo federal dos Estados Unidos e atacaram sites do governo australiano e a infraestrutura da startup de IA Hugging Face.

Embora agentes de IA da Anthropic, Meta e Google também tenham invadido ou tentado hackear organizações externas, o que se sabe até agora sobre os agentes da OpenAI supera em muito os problemas provocados por outras empresas.

Na segunda-feira, a OpenAI também disse que não lançaria seu mais novo modelo de IA, conhecido como GPT-6.1 Astra, por questões de segurança. Os Dots são alimentados pelo modelo anterior da empresa, o GPT-6 Astra. Um porta-voz da OpenAI disse que a empresa “realizou testes adicionais de segurança” com os Dots e estava “confiante em colocá-los no mercado”.

A OpenAI disse que os usuários poderão estabelecer regras sobre o que o agente pode fazer por conta própria e o que exige autorização. O agente deverá obter aprovação antes de realizar ações sensíveis, como alterar uma senha ou instalar um software, e não poderá enviar mensagens a outras pessoas nem alterar nada nos aplicativos do usuário sem que isso seja solicitado.

Veja também