OpenAI lança ferramenta para que empresas criem agentes autônomos de inteligência artificial

A OpenAI lançou nesta terça-feira um conjunto de ferramentas projetadas para que empresas criem agentes de inteligência artificial (IA), sistemas automatizados que podem realizar tarefas de forma autônoma.

O principal destaque é a Responses API, que permite a criação de agentes capazes de realizar buscas na web, navegar em sites e processar arquivos internos, utilizando os modelos de IA da companhia.

O trabalho é programado para acontecer de maneira independente.

A empresa americana criadora do ChatGPT também lançou o Agents SDK, um kit de código aberto para que desenvolvedores integrem modelos da OpenAI em sistemas internos, para monitorar atividades ou implementar medidas de segurança, por exemplo.

“Vemos os agentes como sistemas que realizam tarefas de forma independente em nome dos usuários”, afirmou a OpenAI, em seu site. Nas próximas semanas e meses, planejamos lançar ferramentas e capacidades adicionais”, acrescenta a companhia.

O lançamento acontece em um momento que a indústria de IA aposta na criação dos agentes como uma próximo passo da inteligência artificial generativa.

Indústria aposta nos "agentes"

Nos últimos meses, o mercado tem passado por uma onda de lançamentos desse tipo de tecnologia. A americana Anthropic, criadora do Claude, lançou uma versão do sistema que pode operar o computador do usuário em outubro do ano passado. Em dezembro, o Google, que fornece soluções corporativas de agentes, apresentou o Projeto Mariner, um agente que pode navegar no Chrome pelo usuário. A concorrente Microsoft vem há meses fornecendo plataformas para que empresas grisem agentes próprios.

Semanas atrás, a China apareceu na corrida dos sistemas autônomos de IA, quando viralizou o vídeo do Manus, um agente desenvolvido pela startup chinesa Butterfly Effect que aparecia realizados tarefas complexas de forma autônoma, como análise de currículos e até construção sites do zero. Depois que os primeiros usuários tiveram acesso ao sistema, no entanto, relatos de falhas e limitação do sistema geraram desconfiança sobre a capacidade do sistema.

No início do ano, a OpenAI já havia apresentado ao mercado o Operator, agente que acessa sites para os usuários, e o Deep Research, voltado para pesquisa mais profundas.

Com o Responses API, a companhia passa a fornecer fornecer infraestrutura para que outras empresas criem suas próprias soluções baseadas em agentes.

Para a OpenAI, os agentes “em breve” se tornarão parte essencial do ambiente de trabalho, o que irá aumentar a produtividade em diferentes setores.

Ao apresentar a plataforma, a empresa destacou exemplos de empresas que estão adotando os sistemas autônomos, em casos como de buscas na web para análise de

