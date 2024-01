A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OpenAI lança loja on-line com versões customizadas do popular ChatGPT GPT Store, voltada para os assinantes do serviço pago, trará chatbots criados por usuários para resolver tarefas específicas, como criar receitas de coquetéis

A OpenAI lançou uma loja on-line na qual as pessoas poderão compartilhar versões customizadas do ChatGPT. A loja começou a funcionar esta quarta-feira, apenas para os assinantes do serviço pago.

A loja, chamada de GPT Store, vai reunir os chatbots criados pelos usuários para diversas tarefas, como, por exemplo, uma versão do ChatGPT que ensina matemática a crianças ou uma que cria receitas de coquetéis. Mais à frente, haverá formas de os usuários ganharem dinheiro com suas criações — como ocorre nas lojas de aplicativos da Apple e do Google. Isso, segundo a OpenAI, deve ocorrer em cerca de três meses.

De modo similar a essas lojas, a GPT Store permitirá que os usuários vejam os chatbots mais populares, além de trazer uma busca por categoria. Ao anunciar a loja, a OpenAI disse que seus usuários já criaram, até agora, cerca de 3 milhões de chatbots customizados. Não está claro, porém, quantos destes estarão disponíveis na GPT Store.

Lançamento adiado

A loja já deveria ter sido lançada em novembro, mas os problemas no comando da empresa, com a demissão e depois volta do CEO, Sam Altman, no ano passado, forçaram um adiamento.

A customização do ChatGPT só é feita por quem assina o serviço, sejam empresas ou pessoas físicas, estes por meio do ChatGPT Plus.

A GPT Store surge no momento em que a OpenAI busca construir um ecossistema de serviços que lhe traga novas fontes de receita.

Nesta quarta-feira, a OpenAI anunciou também um novo serviço pago do ChatGPT, voltado para empresas menores, com preços a partir de US$ 25 mensais por usuário. A primeira versão corporativa do ChatGPT surgiu em agosto do ano passado.

