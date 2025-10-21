OpenAI lança navegador de internet com IA e amplia rivalidade com Google
Nova ferramenta é chamada de "ChatGPT Atlas" e promete experiência de navegação mais personalizada
A OpenAI lançou seu primeiro navegador de internet com inteligência artificial (IA), o que coloca a empresa do ChatGPT em uma nova disputa direta com o Google, da Alphabet.
O movimento já levou à queda das ações do Google, que caíram até 4,8% nesta terça-feira com a notícia.
O navegador, chamado ChatGPT Atlas, foi projetado para oferecer uma experiência de navegação mais personalizada e também realizar tarefas como reservar voos e editar documentos em nome do usuário.
Busca personalizada
Cada vez que o usuário visitar um site dentro do navegador, verá um botão “Perguntar ao ChatGPT”, que abre uma barra lateral para interagir com o conteúdo da página.
O usuário pode, por exemplo, abrir uma crítica de filme e pedir ao ChatGPT para resumi-la. Ou então encontrar uma receita e solicitar ajuda para encomendar os ingredientes online.
“Este é um navegador da web com inteligência artificial, construído em torno do ChatGPT”, disse o CEO da OpenAI, Sam Altman, durante um evento transmitido ao vivo nesta terça-feira.
Segundo ele, a IA “representa uma oportunidade rara, que surge apenas uma vez por década, para repensar o navegador.”
A empresa informou, em seu blog, que o histórico do navegador é privado e os dados estão sob controle do usuário.
É possível visualizá-los nas configurações, arquivar os que não são mais relevantes e limpar seu histórico de navegação para excluí-los.
Além disso, mesmo com o histórico de navegação ativado, o usuário pode escolher quais sites o ChatGPT pode ou não ver usando um botão de alternância de permissão na barra de endereço.
Quando ficará disponível?
O Atlas estará disponível globalmente para macOS inicialmente, informou a empresa, com planos de expansão para Windows, iOS e Android em breve.
Navegadores com IA
O lançamento leva a OpenAI a se juntar a um número crescente de empresas que estão usando IA para reinventar o navegador da web, um produto que remonta aos anos 1990.
A Perplexity AI lançou recentemente o Comet, um navegador com IA projetado para agir como um assistente digital, automatizando tarefas para os usuários.
A Opera e a The Browser Company também estão integrando cada vez mais recursos de IA em seus navegadores.
Em setembro, o Google incorporou seu modelo de IA Gemini ao navegador Chrome. Entre outras funções, a IA do Google pode explicar páginas da web, resumir informações de várias abas e até reabrir sites fechados anteriormente.
A medida do Google ocorreu duas semanas após um juiz dos EUA rejeitar uma proposta do governo que teria forçado a empresa a vender o Chrome. Em uma audiência judicial, executivos da Perplexity e da OpenAI afirmaram que teriam interesse em comprar o Chrome, caso o Google fosse obrigado a se desfazer dele.