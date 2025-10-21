A- A+

OpenAI lança navegador de internet com IA e amplia rivalidade com Google

A OpenAI lançou seu primeiro navegador de internet com inteligência artificial (IA), o que coloca a empresa do ChatGPT em uma nova disputa direta com o Google, da Alphabet.

O movimento já levou à queda das ações do Google, que caíram até 4,8% nesta terça-feira com a notícia.

O navegador, chamado ChatGPT Atlas, foi projetado para oferecer uma experiência de navegação mais personalizada e também realizar tarefas como reservar voos e editar documentos em nome do usuário.

Busca personalizada

Cada vez que o usuário visitar um site dentro do navegador, verá um botão “Perguntar ao ChatGPT”, que abre uma barra lateral para interagir com o conteúdo da página.

O usuário pode, por exemplo, abrir uma crítica de filme e pedir ao ChatGPT para resumi-la. Ou então encontrar uma receita e solicitar ajuda para encomendar os ingredientes online.

“Este é um navegador da web com inteligência artificial, construído em torno do ChatGPT”, disse o CEO da OpenAI, Sam Altman, durante um evento transmitido ao vivo nesta terça-feira.

Segundo ele, a IA “representa uma oportunidade rara, que surge apenas uma vez por década, para repensar o navegador.”

A empresa informou, em seu blog, que o histórico do navegador é privado e os dados estão sob controle do usuário.

É possível visualizá-los nas configurações, arquivar os que não são mais relevantes e limpar seu histórico de navegação para excluí-los.

Além disso, mesmo com o histórico de navegação ativado, o usuário pode escolher quais sites o ChatGPT pode ou não ver usando um botão de alternância de permissão na barra de endereço.

OpenAI lança "ChatGPT Atlas", novo navegador web que permite uso do ChatGPT já nos resultados da busca. | Foto: Divulgação

Quando ficará disponível?

O Atlas estará disponível globalmente para macOS inicialmente, informou a empresa, com planos de expansão para Windows, iOS e Android em breve.

Navegadores com IA

O lançamento leva a OpenAI a se juntar a um número crescente de empresas que estão usando IA para reinventar o navegador da web, um produto que remonta aos anos 1990.

A Perplexity AI lançou recentemente o Comet, um navegador com IA projetado para agir como um assistente digital, automatizando tarefas para os usuários.

A Opera e a The Browser Company também estão integrando cada vez mais recursos de IA em seus navegadores.

Novo navegador da OpenAI abre uma barra lateral do ChatGPT para interagir com conteúdo da página. | Foto: Divulgação

Em setembro, o Google incorporou seu modelo de IA Gemini ao navegador Chrome. Entre outras funções, a IA do Google pode explicar páginas da web, resumir informações de várias abas e até reabrir sites fechados anteriormente.

A medida do Google ocorreu duas semanas após um juiz dos EUA rejeitar uma proposta do governo que teria forçado a empresa a vender o Chrome. Em uma audiência judicial, executivos da Perplexity e da OpenAI afirmaram que teriam interesse em comprar o Chrome, caso o Google fosse obrigado a se desfazer dele.

