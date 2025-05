A- A+

OpenAI lança nova ferramenta multitarefas para programadores Com o nome de Codex, ferramenta será capaz de lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, segundo a empresa

A OpenAI revelou na última sexta-feira uma nova ferramenta que pode ajudar programadores de computador em tarefas como escrever códigos, corrigir bugs e executar testes.

Pesquisadores de inteligência artificial chamam esse tipo de tecnologia de agente de IA. Enquanto chatbots podem responder perguntas, escrever poemas e gerar imagens, agentes podem utilizar outros softwares e serviços na internet. Isso pode incluir desde fazer pedidos de comida até sintetizar informações de várias fontes on-line.

A OpenAI afirmou em uma publicação no blog que sua nova ferramenta, chamada de Codex, consegue lidar com várias tarefas ao mesmo tempo.

A partir de sexta-feira, o Codex estará disponível para todos os assinantes do ChatGPT Pro, um serviço de US$ 200 por mês (aproximadamente R$ 1.136), que oferece acesso a todas as ferramentas mais recentes da OpenAI, segundo a empresa. A OpenAI também pretende disponibilizar o Codex por meio de outros serviços pagos.

A empresa também está em negociações para adquirir a Windsurf, outra ferramenta de programação com tecnologia de IA, por cerca de US$ 3 bilhões, de acordo com fontes familiarizadas com as discussões.

A aquisição pode trazer à OpenAI milhares de novos clientes na indústria de tecnologia, que está adotando rapidamente ferramentas capazes de gerar códigos de computador instantaneamente.

A possível aquisição, que seria a maior da história da OpenAI, faz parte do esforço da empresa para expandir sua oferta além do popular chatbot ChatGPT.

