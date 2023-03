A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OpenAI lança o ChatGPT-4, capaz de criar textos de até 25 mil palavras. Veja o que muda em 10 pontos Nova versão está sendo oferecida a quem tem o serviço de assinatura ChatGPT Plus, que cobra mensalidade de US$ 20. Especialistas apontam melhorias e alguns erros

A empresa OpenAI lançou uma nova versão da inteligência artificial por trás do ChatGPT, um sistema que responde a qualquer tipo de pergunta de seus usuários lançado há quatro meses. O novo modelo é chamado de GPT-4, que segundo a empresa é mais seguro e preciso nas respostas, mas não está disponível em uma interface aberta.

A maioria das pessoas pode experimentar o ChatGPT básico inscrevendo-se no OpenAI, embora haja restrições em alguns países e territórios ao redor do mundo. Mas, a versão mais recente atualmente está sendo oferecida apenas para assinantes do ChatGPT Plus, serviço com preço de US$ 20 por mês e como uma ferramenta de API para desenvolvedores criarem em seus aplicativos. Os interessados podem entrar em uma lista de espera.

Uma das novidades é que o GPT-4 permite textos com até 25 mil palavras, enquanto o modelo anterior - o GPT-3.5 - tinha um limite de 3 mil palavras por texto gerado.

A OpenAI diz que passou os últimos seis meses tornando o novo software mais seguro. E afirma que o ChatGPT-4 é mais preciso, criativo e colaborativo do que a versão anterior, o ChatGPT-3.5, criticada por dar respostas imprecisas, mostrar preconceito e mau comportamento. Segundo a OpenAi, o novo modelo é “40% mais provável” de produzir respostas factuais.

Não há dúvidas de que o GPT-4 melhorou em relação ao seu antecessor. É um especialista em uma variedade de assuntos, até mesmo impressionando os médicos com seus conselhos; pode descrever imagens e está perto de contar piadas que 'são quase engraçadas'.

Mas, segundo rumores, o novo sistema de inteligência artificial ainda tem algumas peculiaridades e comete alguns dos mesmos erros habituais que confundiram os pesquisadores quando o chatbot, ChatGPT foi lançado.

E embora seja um excelente candidato, o sistema da OpenAI não está nem perto de igualar a inteligência humana. Abaixo descrevemos um breve guia para o GPT-4:

1- Aprendeu a ser mais preciso

Quando Chris Nicholson, especialista em IA e sócio da empresa de capital de risco Page One Ventures, usou o GPT-4 recentemente, disse ao bot que falava inglês, mas não tinha conhecimento de espanhol. Ele pediu um plano de estudos que pudesse lhe ensinar o básico, e o bot forneceu um plano de estudos detalhado e bem organizado. Ele até forneceu uma ampla gama de técnicas para aprender e lembrar palavras em espanhol.

Nicholson pediu ajuda semelhante à versão anterior do ChatGPT, que dependia do software GPT-3.5. Este também fornecia um programa de estudos, mas suas sugestões eram mais gerais e menos úteis.

- Ele ultrapassou a barreira da precisão. Está incluindo mais fatos, e muitas vezes eles estão corretos - afirmou Nicholson.

2- Melhorou sua precisão

Quando Oren Etzioni, pesquisador e professor de Inteligência Artificial, experimentou o novo bot pela primeira vez, fez uma pergunta direta: “Qual é a relação entre Oren Etzioni e Eli Etzioni?” O bot respondeu corretamente.

A versão anterior da resposta do ChatGPT a essa pergunta estava sempre errada. Acertar indica que o novo chatbot tem uma gama mais ampla de conhecimento. Mas ainda comete erros.

Malandragem artificial: ChatGPT vira isca para golpe que rouba dados pessoais

O bot continuou dizendo: “Oren Etzioni é um cientista da computação e CEO do Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), enquanto Eli Etzioni é um empresário”. A maior parte disso é verdade, mas o bot – cujo treinamento foi concluído em agosto – não percebeu que Etzioni havia recentemente deixado o cargo de executivo-chefe do Allen Institute.

3 - Pode descrever imagens com detalhes impressionantes

O GPT-4 tem uma nova capacidade de responder a imagens e também a texto. Greg Brockman, presidente e co-fundador da OpenAI, demonstrou como o sistema pode descrever uma imagem do Telescópio Espacial Hubble em detalhes minuciosos. A descrição continuou por parágrafos.

Ele também pode responder a perguntas sobre uma imagem. Se receber uma fotografia do interior de uma geladeira, por exemplo, pode sugerir algumas refeições para fazer com o que está à mão.

A OpenAI ainda não divulgou essa parte da tecnologia para o público, mas uma empresa chamada Be My Eyes já está usando o GPT-4 para construir serviços que possam dar uma ideia mais detalhada das imagens encontradas na internet ou capturadas no mundo real.

4 - Acrescentou maior expertise

Em uma noite recente, Anil Gehi, professor associado de medicina e cardiologista da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, descreveu ao chatbot o histórico médico de um paciente que ele havia atendido no dia anterior, incluindo as complicações que este experimentou após ser internado no hospital. A descrição continha vários termos médicos que os leigos não reconheceriam.

Quando Gehi perguntou como deveria ter tratado o paciente, o chatbot lhe deu a resposta perfeita:

- Foi exatamente assim que tratamos o paciente.

Quando ele tentou outros cenários, o bot deu respostas igualmente impressionantes.

Entrevista com ChatGPT: 'Fui treinado com informação que pode ser falsa', diz robô

É improvável que esse conhecimento seja exibido toda vez que o bot for usado. Ele ainda precisa de especialistas como Gehi para julgar suas respostas e realizar os procedimentos médicos. Mas pode exibir esse tipo de conhecimento em muitas áreas, desde programação de computadores até contabilidade.

5 - Pode dar aos editores uma corrida pelo seu dinheiro

Quando recebe um artigo do The New York Times, o novo chatbot pode fornecer quase sempre um resumo preciso e correto da história. Se a pessoa adicionar uma frase aleatória ao resumo e perguntar ao bot se este está incorreto, ele apontará para a frase adicionada. O que Etzioni disse ser uma habilidade notável.

- Para fazer um resumo de alta qualidade e uma comparação de alta qualidade, é preciso ter um nível de compreensão de um texto e uma capacidade de articular esse entendimento. Essa é uma forma avançada de inteligência - acrescentou Oren Etzioni, pesquisador e professor de Inteligência Artificial.

6 - É capaz de desenvolver senso de humor

Etzioni pediu ao novo bot “uma nova piada sobre a cantora Madonna”. A resposta o impressionou e o fez rir. Se a pessoa conhece os maiores sucessos de Madonna, pode impressionar também.

O novo bot ainda lutava para escrever qualquer coisa além de “piadas de pai” estereotipadas. Mas foi marginalmente mais engraçado do que seu antecessor.

7 - Pode raciocinar - até certo ponto

Etzioni deu ao novo bot um quebra-cabeça. O sistema pareceu responder apropriadamente. Mas a resposta não considerou a altura da porta, que também pode impedir a passagem de um tanque ou de um carro.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse que o novo bot poderia raciocinar “um pouco”. Mas suas habilidades de raciocínio falham em muitas situações. A versão anterior do ChatGPT lidou com a questão um pouco melhor porque reconhecia que altura e largura importavam.

8 - Pode responder testes padronizados

A OpenAI disse que o novo sistema pode pontuar entre os 10% melhores ou mais dos alunos no Uniform Bar Examination, que qualifica advogados em 41 estados e territórios. Ele também pode pontuar 1.300 (de 1.600) no SAT e cinco (de cinco) nos exames do ensino médio de Colocação Avançada em biologia, cálculo, macroeconomia, psicologia, estatística e história, de acordo com os testes da empresa.

Versões anteriores da tecnologia foram reprovadas no Uniform Bar Exam e não obtiveram pontuações tão altas na maioria dos testes de Colocação Avançada.

Em uma tarde recente, para demonstrar suas habilidades de teste, Brockman alimentou o novo bot com uma pergunta de exame sobre um homem que dirige uma empresa de conserto de caminhões a diesel. A resposta estava correta, mas preenchida com ''juridiquês''. Então Brockman pediu ao bot para explicar a resposta em inglês simples para um leigo. O bot também fez isso.

9 - Não é bom em discutir o futuro

Embora o novo bot pareça raciocinar sobre coisas que já aconteceram, ele foi menos hábil quando solicitado a formular hipóteses sobre o futuro. Parecia basear-se no que os outros disseram, em vez de criar novas suposições.

Os pontos fracos: Ninguém é perfeito, nem mesmo o ChatGPT

Quando Etzioni perguntou ao novo bot: “Quais são os problemas importantes a serem resolvidos na pesquisa de PNL na próxima década?” – referindo-se ao tipo de pesquisa de “processamento de linguagem natural” que impulsiona o desenvolvimento de sistemas como o ChatGPT – não conseguia formular ideias inteiramente novas.

10 - E ainda inventa coisas

O novo bot ainda inventa coisas. Chamado de “alucinação”, o problema assombra todos os principais chatbots. Como os sistemas não entendem o que é verdadeiro e o que não é, eles podem gerar textos completamente falsos.

Quando questionado sobre os endereços de sites que descreviam as pesquisas mais recentes sobre o câncer, às vezes gerava endereços na internet que não existiam.

