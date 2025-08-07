A- A+

TECNOLOGIA OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa O cofundador e diretor executivo da empresa, Sam Altman, afirmou que esta última versão "é um passo significativo rumo a modelos realmente capazes"

A empresa americana OpenAI lançou nesta quinta-feira (7) a aguardada quinta geração de seu emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa, o ChatGPT-5, que é apresentado como mais inteligente e rápido do que seus antecessores.

O ChatGPT-5 estará disponível gratuitamente para todos os usuários da ferramenta de IA, que é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente, disse a OpenAI em uma sessão informativa com jornalistas.

O cofundador e diretor executivo da empresa, Sam Altman, afirmou que esta última versão "é um passo significativo rumo a modelos realmente capazes".

No entanto, ele alertou que ainda há trabalho a ser feito para alcançar um tipo de inteligência artificial geral (IAG) que pense como os seres humanos.

"Este não é um modelo que aprende continuamente à medida que é implementado com base em novas descobertas, algo que, na minha opinião, deveria fazer parte de uma IAG", afirmou Altman.

"Mas o nível de capacidade aqui representa uma grande melhoria", acrescentou.

O GPT-5 é particularmente hábil quando se trata da IA agir como um "agente" que se encarrega de forma independente de tarefas computacionais, explicou Michelle Pokrass, da equipe de desenvolvimento.

"O GPT-3 me dava a sensação de estar conversando com um estudante do ensino médio: você faz uma pergunta, talvez receba uma resposta correta, talvez algo absurdo", disse Altman.

"O GPT-4 me dava a sensação de estar conversando com um estudante universitário; com o GPT-5 é a primeira vez que realmente parece que estou falando com um especialista com doutorado em qualquer tema", afirmou.



Programas sob demanda

Altman disse que espera que a capacidade de criar programas de software sob demanda, denominada "vibe-coding", seja um "elemento fundamental da nova era do ChatGPT-5".

Como exemplo, os executivos da OpenAI mostraram como foi pedido ao bot que criasse um aplicativo para aprender francês.

Com a feroz competição global por essa tecnologia, Altman afirmou que o ChatGPT-5 é líder em programação, escrita e saúde, entre outras áreas.

Rivais como Google e Microsoft investiram bilhões de dólares no desenvolvimento de sistemas de IA.

Altman afirmou que há "avanços muito maiores" a caminho na busca pela IAG.

O ChatGPT-5 também foi treinado para ser confiável e se limitar a fornecer respostas o mais úteis possível sem contribuir para missões aparentemente prejudiciais, segundo Alex Beutel, líder de pesquisa em segurança da OpenAI.

"Criamos avaliações para medir a prevalência de enganos e treinamos o modelo para que fosse honesto", disse Beutel.

O lançamento ocorre um dia após a OpenAI anunciar que permitirá ao governo dos Estados Unidos utilizar uma versão do ChatGPT voltada para empresas durante um ano por apenas um dólar.

Os funcionários federais do Poder Executivo terão acesso ao ChatGPT Enterprise praticamente de forma gratuita, em colaboração com a Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos, informou a empresa.

Nesta semana, a companhia também lançou dois novos modelos gratuitos de IA generativa que podem ser personalizados pelos usuários, para competir com produtos similares de empresas dos Estados Unidos e da China.

O lançamento dos modelos batizados de "gpt-oss-120b" e "gpt-oss-20b" ocorre em um momento em que a criadora do ChatGPT está sob pressão para compartilhar o funcionamento interno de seu software, a fim de respeitar seu espírito original como organização sem fins lucrativos.

Veja também