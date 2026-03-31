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tecnologia OpenAI levanta R$ 633 bilhões e se aproxima de IPO em meio à corrida global por IA Rodada histórica avalia empresa em 4,4 trilhões e inclui, pela primeira vez, participação de investidores individuais

A OpenAI anunciou nesta terça-feira a captação de US$ 122 bilhões (cerca de R$ 633 bilhões) em uma nova rodada de investimentos — a maior já registrada na história do setor de tecnologia — elevando o valor de mercado da empresa para cerca de US$ 852 bilhões (R$ 4,4 trilhões) e aproximando a companhia de uma abertura de capital prevista para ainda este ano.

O aporte foi liderado por gigantes como Amazon, Nvidia e SoftBank, responsáveis pela maior parte dos recursos, e contou também com novos investidores institucionais e individuais, em um movimento inédito para a empresa.

Pela primeira vez, cerca de US$ 3 bilhões (R$ 15,6 bilhões) da rodada foram destinados a investidores de varejo, ampliando o acesso à companhia antes mesmo do IPO. A iniciativa é vista como um passo estratégico para democratizar a participação e testar o apetite do mercado para a futura listagem em bolsa.

Segundo a OpenAI, os recursos serão usados para acelerar o desenvolvimento de uma espécie de “superaplicativo” de inteligência artificial, que deve integrar ferramentas como chat, navegação na internet, programação e agentes autônomos em uma única plataforma.

Apesar do forte crescimento — com receitas estimadas em bilhões e expansão acelerada no mercado corporativo — a empresa ainda opera no prejuízo e não espera alcançar rentabilidade antes do fim da década.

A nova rodada ocorre em meio à intensificação da disputa global por liderança em inteligência artificial, com rivais como a Anthropic e grandes empresas de tecnologia ampliando investimentos bilionários no setor.

O volume recorde de capital reforça o protagonismo da OpenAI na chamada “corrida da IA”, mas também alimenta questionamentos sobre a sustentabilidade financeira do setor, marcado por altos custos de infraestrutura e incertezas sobre monetização no longo prazo.

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